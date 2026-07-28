A Brisa reforçou, esta segunda-feira, as recomendações de segurança nas auto-estradas em caso de incêndio e aconselhou os condutores a utilizarem a aplicação SOS Autoestradas, sublinhando que Portugal está, historicamente, entre os países europeus mais expostos a incêndios.

O Plano de Ação e Resposta aos Grandes Incêndios Rurais (PARGIR) foi desenvolvido pela Brisa em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e com a GNR e "assume particular relevância num ano em que os incêndios já afetaram mais de 250 mil hectares na União Europeia, numa área superior à média registada, até esta altura do ano, nas duas últimas décadas", refere a operadora em comunicado.

O plano sob o lema "Onde há fumo, ative o modo de segurança. Saiba o que fazer num cenário de incêndio" apresenta recomendações aos condutores em dois cenários: se a circulação for possível e se a circulação não for possível.

Na primeira situação, se ainda for possível conduzir, "os condutores devem abrandar, manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente e circular com as luzes ligadas, incluindo os quatro piscas quando necessário", refere o comunicado.

Caso a visibilidade seja muito reduzida, o PARGIR recomenda que seja utilizada a linha branca como referência, as janelas devem permanecer fechadas, todas as entradas de ar devem ser fechadas e deve ser ativado o modo de recirculação do ar condicionado.

"Os automobilistas devem respeitar sempre as indicações das autoridades e nunca devem circular em sentido contrário, exceto se tal for ordenado pela autoridade policial", indica o plano.

Já na segunda situação, se já não for possível continuar a conduzir, a Brisa recomenda "que o veículo seja imobilizado fora da plataforma de rodagem, afastado de vegetação, preferencialmente junto a estruturas sólidas, como barreiras acústicas, muros de betão, passagens superiores ou viadutos".

Neste caso, o motor, as luzes e os quatro piscas devem estar ligados, a buzina pode ser utilizada para facilitar a localização e os ocupantes devem permanecer no interior, sempre com as janelas fechadas.

A Brisa recomendou ainda a instalação da aplicação SOS Autoestradas, "que permite ao condutor pedir ajuda em caso de emergência", uma vez que é enviada automaticamente a localização da pessoa, reduzindo o tempo para acionar os meios de socorro.

Além da aplicação, em caso de emergência, pode ser contactado o 112 ou a linha de apoio da Brisa (210730300).