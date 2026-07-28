CDU entende que parecer técnico sobre Teleférico do Curral aponta riscos graves de mobilidade

A CDU divulgou um comunicado à imprensa onde aborda o parecer técnico da empresa EDICARTE sobre o projecto do 'Sistema de Teleféricos para o Curral das Freiras e Jardim da Serra', que, segundo os comunistas, aponta falhas graves de planeamento por parte do Governo Regional e das autarquias.

O documento estima uma procura média de 650 utilizadores por dia, um aumento significativo de fluxo que a rede viária actual não está preparada para absorver, alerta o partido. Segundo o parecer, falta uma estratégia integrada para gerir trânsito, estacionamento e transportes, sendo o estacionamento identificado como o problema central: há o risco de visitantes comprarem bilhetes e não encontrarem onde estacionar, ocupando espaços tradicionalmente usados pelos residentes.

O texto alerta ainda que "não se podem permitir novos Areeiros" e destaca que as vias de acesso à Boca da Corrida e ao Paredão têm troços estreitos, com estacionamento informal nas bermas, o que pode comprometer a circulação, a segurança rodoviária e até o acesso de veículos de emergência.

Além da mobilidade, o parecer identifica outros riscos: a elevada dependência da sustentabilidade económica do projeto face à procura turística real, os condicionamentos ambientais e paisagísticos da zona, a necessidade de coordenação entre várias entidades públicas e privadas, e a aceitação social, que pode ser afetada pelo aumento do trânsito, ruído e pressão turística.

Para a CDU, o Governo Regional PSD/CDS avançou com o projecto sem acautelar estas questões básicas de planeamento e sem salvaguardar o interesse público.