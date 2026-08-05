Lobijogos regressam à baía de Câmara de Lobos a 15 de Agosto

Os Lobijogos estão de regresso à baía de Câmara de Lobos no próximo dia 15 de Agosto, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal que pretende juntar competição, convívio e participação da comunidade.

O evento, com início marcado para as 21 horas, vai reunir mais de 50 participantes em representação das cinco freguesias do concelho (Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra, Curral das Freiras e Quinta Grande).

Ao longo da noite, as equipas vão enfrentar vários desafios em terra e no mar, colocando à prova a agilidade, a força, a estratégia e o espírito de equipa.

A iniciativa pretende recuperar a memória dos antigos jogos que marcaram diferentes gerações, apresentando agora um formato adaptado à envolvente da Baía de Câmara de Lobos.

Mais do que uma competição entre freguesias, a autarquia destaca o objectivo de promover "um momento de encontro e convívio" intergeracional, "reforçando o sentimento de pertença e a ligação da população às suas localidades".

A Câmara Municipal convida residentes e visitantes a assistir ao evento, apoiar as equipas participantes e acompanhar uma noite de animação, com entrada livre.