UEFA quer uniformizar revisões do videoárbitro

A UEFA quer uniformizar as quatro etapas das revisões do videoárbitro (VAR), de forma a tornar as decisões mais consistentes e transparentes em todas as competições da Europa, anunciou hoje o organismo que rege o futebol no continente.

De acordo com a UEFA, "à medida que a utilização do VAR continua a evoluir, é importante que os árbitros europeus implementem um processo de revisão claro e consistente", tendo como objetivo melhorar a compreensão e a confiança no VAR por parte de árbitros, equipas de vídeo, clubes, jogadores, adeptos e transmissões televisivas.

"Analisar os incidentes de forma estruturada e uniforme em todas as competições nacionais e internacionais europeias contribui para uma melhor compreensão da forma como as decisões do VAR são tomadas", vincou o organismo liderado por Aleksander Ceferin.

As quatro etapas recomendadas pela UEFA, e detalhadas no seu portal na Internet, passam pela identificação da infração, a avaliação técnica, a análise do contexto e a tomada de decisão final.

Quanto à primeira fase, relacionada com a identificação da infração, é recomendado que seja analisado "o melhor ângulo para perceber exatamente o que aconteceu", recorrendo, se necessário, a uma imagem parada, reconhecendo que "a prioridade não é tomar uma decisão imediata, mas sim perceber exatamente o que aconteceu".

Depois, na avaliação técnica, o lance deve ser revisto em plano aproximado e em câmara lenta [a cerca de 50% da velocidade] para analisar pormenorizadamente a ação.

Quanto à análise do contexto, é apontada a necessidade de "observar a jogada em plano aberto e à velocidade normal para avaliar a intensidade, a dinâmica, o impacto e o desenvolvimento da jogada".

Por fim, para a tomada de decisão final, a UEFA recomenda que se deve concluir a revisão com "a imagem mais esclarecedora", garantindo que a decisão se baseia na melhor evidência visual disponível.