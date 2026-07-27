Diego Ruiloba quer "ganhar pela terceira vez consecutiva"

Diego Ruiloba volta ao Rali da Madeira, com um Citroën C3 Rally2, com o objectivo de “ganhar pela terceira vez consecutiva", refere nota enviada.

"Estou muito contente de voltar ao Citroën, é um carro que me deu muitas alegrias, muitas vitórias e tenho muita vontade de estar de novo ao seu volante. Sabemos que os pilotos madeirenses vão ser muito rápidos, o Basso também, o Meeke vai rodar no limite, será sempre a fundo do início ao fim", refere.

Acrescenta que o rali tem um novo itinerário, com classificativas para mim, e "muito complicadas."

"Alguns já terão experiência e nós não. Quero agradecer o esforço da minha equipa e de todos que me permitem estar presente. Estou muito orgulhoso de poder uma vez mais desfrutar desta prova tão especial e poder defender a minha vitória do ano passado", diz o piloto espanhol.

Nascido nas Astúrias, o espanhol de 25 anos estreou-se em 2019 com um Peugeot 208 1.2. Em 2021 passou para o volante de um Suzuki Swift e venceu o troféu espanhol destinado ao modelo. No ano seguinte, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, venceu a Peugeot Rally Cup Ibérica. Entre 2023 e 2025 representou a Citroën com um C3 Rally2. Em 2024 obteve as suas primeiras vitórias à geral e em 2025 disputou algumas provas do WRC em que acumulou alguns abandonos. Em 2026 defende as cores da Lancia e é terceiro no supercampeonato espanhol. Venceu as duas últimas edições do Rali da Madeira.