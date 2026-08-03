Partido britânico quer mobilizar a Marinha contra os migrantes

O partido britânico Reform UK quer mobilizar a Marinha para impedir a chegada de barcos com migrantes vindos de França, no caso de chegar ao poder, segundo um plano apresentado hoje por esta formação populista.

Intitulado "Operação Fortaleza", o plano deste partido populista de direita visa mobilizar a Marinha Real para intercetar barcos com migrantes que atravessam o Canal da Mancha e devolvê-los à costa francesa.

Esta proposta radical surge quando o Reform UK, partido anti-imigração e que tem como líder Nigel Farage, teve uma grande queda no seu avanço nas sondagens para as eleições gerais previstas para 2029.

Estão em curso investigações parlamentares e policiais sobre as finanças do partido, incluindo doações não declaradas recebidas por Nigel Farage. A comissão de ética parlamentar confirmou hoje que abriu uma investigação ao vice-líder do partido e deputado Richard Tice.

Tal como outros partidos europeus de direita populista e extrema-direita, o Reform UK também denunciou o fluxo massivo de migrantes para o enclave espanhol de Ceuta na semana passada. Um dos seus líderes, Zia Yusuf, viajou para a cidade autónoma espanhola, no norte de África, no passado fim de semana.

A proposta "era um último recurso, mas já chegámos a esse ponto", disse Yusuf à BBC, argumentando que os números mais recentes de travessias eram "absolutamente colossais" e que "não há indicação de que o problema esteja a chegar ao fim".

Com novas eleições parlamentares previstas apenas para 2029, o Partido Trabalhista, no poder, rejeitou imediatamente a proposta, acusando o Reform UK de "repetir um anúncio antigo numa tentativa desesperada de desviar a atenção dos seus recentes escândalos de corrupção".

"Há mil formas de o fazer e a Marinha Real Britânica tem muitos recursos para ajudar. Mas enviar navios de guerra não é, na minha opinião, a melhor solução" para travar a imigração, declarou o ex-comandante da Marinha Real Britânica Tom Sharpe à agência de notícias AFP.

Desde o início do ano, até 31 de julho, 14.128 pessoas tinham chegado ao Reino Unido a bordo destes "pequenos barcos", um número 42% inferior em comparação com o mesmo período do ano passado.

Um novo recorde diário de travessias foi, no entanto, batido na quarta-feira, com 752 novas chegadas.

Um novo acordo para tentar impedir as travessias clandestinas do Canal da Mancha foi alcançado em abril entre Paris e Londres, incluindo uma contribuição financeira britânica para os esforços franceses para proteger as fronteiras do Reino Unido.