Kiev sanciona mais de 40 pessoas e empresas da indústria militar russa

As autoridades ucranianas impuseram sanções a mais de 40 pessoas e entidades alegadamente envolvidas no fabrico e fornecimento de equipamento militar e tecnológico à indústria de defesa russa, anunciou hoje a presidência da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto que dá execução a uma decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, impondo sanções a 23 empresas e 20 indivíduos.

Segundo um comunicado da presidência, as medidas visam entidades que "fabricam e fornecem equipamentos e componentes para a indústria de defesa e para as agências de segurança russas", no âmbito da guerra desencadeada pela invasão em grande escala da Ucrânia ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em fevereiro de 2022.

Entre as empresas visadas encontra-se a Kidma Tech, descrita pelas autoridades ucranianas como responsável pelo fabrico e reparação de mísseis e de outro equipamento militar.

A lista inclui também a fábrica Morozoc, alegadamente dedicada à produção de explosivos e de combustível para projéteis, incluindo cargas utilizadas nos motores dos mísseis balísticos Iskander-M.

Foram igualmente sancionadas a empresa Spetselektronkomplekt, apontada como fabricante de mísseis, a Aurum, acusada de fornecer sistemas de guerra eletrónica e drones às forças russas, bem como outras empresas tecnológicas russas.

Kiev tem vindo a alargar regularmente os seus regimes de sanções contra pessoas, empresas e organizações que considera apoiarem o esforço de guerra russo, procurando dificultar o acesso de Moscovo a tecnologia, componentes e financiamento para a sua indústria militar.