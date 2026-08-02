Pelo menos sete mortos e mais de 20 feridos em ataque suicida no Paquistão

Pelo menos sete pessoas morreram hoje e mais de 20 ficaram feridas num ataque suicida durante uma manifestação no norte do Paquistão, disse a polícia paquistanesa

"O autor do ataque (...) detonou o seu colete carregado de explosivos, matando sete pessoas, entre as quais quatro polícias e feriu mais de 20", na região de Swat, de acordo com as primeiras declarações policiais à agência de notícias France-Presse (AFP) depois do ataque.