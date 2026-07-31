Uma nova cara para o euro

As notas de euro vão mudar. O Banco Central Europeu (BCE) apresentou recentemente as propostas de desenho para a próxima série de notas, dando início à fase final de um processo de renovação que pretende modernizar o dinheiro em circulação na zona euro.

Todos os bancos centrais actualizam regularmente as suas notas ou desenvolvem novas notas para dificultar a contrafacção. A primeira série de notas foi introduzida há mais de 20 anos e a segunda entrou em circulação em 2013.

As propostas pré-seleccionadas resultam de um concurso realizado a nível da União Europeia. Foram recebidas mais de 1.200 candidaturas de designers gráficos, dos quais 25 foram convidados a apresentar propostas para um ou ambos os temas. Um júri independente, composto por 21 especialistas de diferentes áreas, seleccionou depois dez propostas de desenho.

Agora, todos os cidadãos são convidados a dar a sua opinião através de um inquérito on-line sobre essas dez propostas. O inquérito público estará aberto até 21 de Setembro de 2026, na página https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/.

O desenho seleccionado será posteriormente desenvolvido e testado antes do início da produção. As notas da nova série só entrarão em circulação nos anos seguintes. As notas das séries anteriores manterão o seu valor e continuarão a circular em paralelo com a nova série.

Estão em disputa dois temas: 'Cultura Europeia', centrado em figuras históricas marcantes do património cultural europeu, como Maria Callas, Marie Curie, Miguel de Cervantes ou Leonardo da Vinci; e 'Rios e Aves', inspirado na biodiversidade da natureza europeia.

Saiba, através deste Explicador, quais são os desenhos pré-seleccionados e o conceito por detrás de cada um.

Desenho A – Studio Joost Grootens

Foto BCE

Segundo o BCE, o desenho reflecte a forma como a cultura é criada, associando os olhos à observação e à reflexão e a boca à expressão e ao diálogo. No verso, pessoas de diferentes idades e origens interagem em espaços culturais, reforçando a ideia da cultura como um processo vivo, colectivo e partilhado.

Desenho B – PunktFormStrich

Foto BCE

A série 'Rios e Aves' destaca a biodiversidade europeia através da representação de aves nos seus habitats naturais. As notas incluem elementos visuais que traduzem o canto e a velocidade de voo de cada espécie, acompanhados de informação sobre as aves. No verso, os edifícios da União Europeia e o mapa da Europa reforçam a ligação entre a natureza e a identidade europeia.

Desenho C – Neue Gestaltung GmbH

Foto BCE

O desenho apresenta a Europa como um espaço cultural comum, com cada nota a destacar uma figura histórica ligada à identidade europeia. No verso, um mapa da Europa e cenas de espaços culturais contemporâneos reforçam a ideia de património partilhado, com pessoas representadas de forma universal para que qualquer cidadão se possa identificar.

Desenho D – Rudy Guedj e François Girard-Meunier

Foto BCE

O desenho representa seis aves ao longo do percurso de um rio, da nascente ao mar, simbolizando a ligação entre natureza e território. As cenas convidam à observação das espécies, enquanto, no verso, as instituições da União Europeia são retratadas através de gestos humanos que evocam cooperação e união entre os Estados-Membros.

Desenho E – Myrsini Vardopoulou

Foto BCE

O desenho destaca o valor universal do trabalho de cada pessoa, mais do que a sua personalidade. Através de símbolos e elementos visuais, transmite a ideia de que os contributos individuais, apesar da sua diversidade, inspiram e reforçam uma identidade cultural comum em constante evolução.

Desenho F – Jan Robert Dünnweller

Foto BCE

O desenho inspira-se no lema da União Europeia, 'Unida na diversidade', destacando a história e o património cultural comuns através de figuras europeias emblemáticas. A diversidade cultural é representada por uma colagem de formas e texturas que simboliza a união dos diferentes povos e identidades europeias.

Desenho G – Rubio & del Amo e Cruz más Cruz

Foto BCE

O desenho coloca um olhar no centro da nota para simbolizar o diálogo entre o legado cultural europeu e o presente. A identidade visual é reforçada por uma cor dominante e um padrão comum, enquanto, na horizontal, as notas revelam quatro blocos inspirados nas letras da palavra 'EURO'.

Desenho H – Atelier Goppel-Toperngpong

Foto BCE

O desenho utiliza a água como símbolo da vida, da união e da resiliência, associando o seu percurso à riqueza natural da Europa e ao funcionamento da União Europeia. A mensagem transmite que, tal como a água molda a paisagem, a acção colectiva dos cidadãos fortalece e dá sentido ao projecto europeu.

Desenho I – Isabelle Daëron

Foto BCE

O desenho centra-se no movimento, representado pelo voo das aves e pelo percurso dos rios, para simbolizar o dinamismo e a interligação da União Europeia. As aves representam o diálogo entre as sociedades e a natureza, enquanto os padrões gráficos evocam a coesão construída a partir da diversidade.

Desenho J – Ville Tietäväinen

Foto BCE

A série retrata o percurso dos rios europeus, da nascente ao mar, tendo as aves como protagonistas nos seus habitats naturais. As bandas de segurança ilustram diferentes etapas desse percurso, enquanto, no verso, os edifícios da União Europeia surgem integrados nas asas das aves, reforçando a ligação entre natureza e identidade europeia.

Veja o vídeo, disponibilizado pelo Banco Central Europeu, com todos os desenhos e notas: