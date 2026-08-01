Costa sul e regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo para tempo quente

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão hoje sob aviso amarelo para tempo quente, indicou o IPMA, referindo que a situação vai manter-se até às 18:00 de segunda-feira.

A previsão aponta para céu pouco nublado, temporariamente com períodos de mais nebulosidade na vertente norte e na ilha de Porto Santo, com vento em geral fraco (inferior a 20 km/hora) de nordeste, sendo de oeste/sudoeste nas terras altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para uma pequena subida da temperatura nas terras altas, sendo que as máximas previstas para hoje são de 29 graus célsius no Funchal e 27 no Porto Santo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.