Urgências baixam nos centros de saúde é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Foram registados menos 6.091 atendimentos em 2025. Actividade nocturna mantém-se muito reduzida.

Arte muda rosto do bairro é outro dos destaques. Mural criado com crianças da Ribeira Grande marca nova aposta da IHM na requalificação dos parques habitacionais.

Para ler, também, falsa violação levou a sequestro e tortura.Cinco arguidos começam a ser julgados em Outubro por raptarem, agredirem e humilharem um homem, abandonado nu em São Roque do Faial.

Nota, ainda, para novo hospital entre os maiores concursos do País. Empreitada de 415 milhões só é ultrapassada pela do Hospital Oriental de Lisboa e por um acordo-quadro para medicamentos.

E, por fim, Madeira reutiliza areias para reforçar praias.

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