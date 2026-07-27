João Silva promete ser “o mais competitivo possível"

João Silva arranca para o Rali da Madeira com o intuito de ser “o mais competitivo possível".

"Vou me focar em ser o mais rápido possível e em arrecadar o máximo de pontos para o campeonato da Madeira. Se, com esse foco, puder lutar pela vitória ou pelo pódio, seria muito bom. Gostávamos de ser competitivos como fomos em 2025 e estamos expectantes de como será este ano devido à inevitável evolução de todos os concorrentes. Esta é uma edição do rali com novidades e vai trazer novas variáveis, sem contarmos com o tempo que nos espera. Algumas das alterações podem criar novas solicitações a alguns órgãos mecânicos, mormente aos travões, algo que temos em mente e nos obrigar a ser ainda mais eficientes. Apenas lamento não ter recebido a notoriedade da FPAK e isso condicionar a minha posição à partida”, disse.

De acordo com a organização, João Silva tem 38 anos de idade e deu os seus primeiros passos nos ralis em 2007 com um Toyota Yaris. O piloto evoluiu muitos anos com viaturas de tração dianteira e chegou a participar, em 2012, com um Ford Fiesta R2 na WRC Academy. Foi campeão madeirense júnior em 2009 e 2010 e de duas rodas motrizes em 2023 com um Peugeot 208 Rally4. A primeira vitória à geral foi obtida em 2017 em Citroën DS3 R5. Em 2025, esteve ao volante de Skoda Fabia Rally2 Evo e do atual Toyota GR Yaris Rally2. Em 2025 esteve em luta pela vitória absoluta no Rali da Madeira até aos últimos quilómetros. Vice-campeão regional nos dois últimos anos, o piloto venceu 3 dos 5 ralis já disputados este ano e é segundo no campeonato.