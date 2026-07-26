Madeira prepara Encontro Reflexivo de Saúde Mental em Outubro

O Serviço de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do SESARAM, está a organizar o Encontro Reflexivo de Saúde Mental 2026, que decorrerá em Outubro, na Região Autónoma da Madeira, integrado nas comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental.

A iniciativa pretende afirmar-se como um espaço de reflexão, partilha de experiências e actualização científica, reunindo profissionais de saúde, empresas, instituições e a comunidade em torno dos principais desafios da saúde mental, tanto a nível regional como nacional.

Sob o lema "Mais Saúde, Melhor Futuro", a organização defende que a cooperação entre enfermeiros, tecido empresarial e sociedade civil poderá contribuir para reforçar a promoção da saúde mental e para uma resposta mais eficaz às necessidades da população.

O programa científico contará com a participação de oradores convidados de Lisboa, reconhecidos pelo seu percurso na área da saúde mental, cuja presença é apontada como uma mais-valia para os participantes e para a qualidade científica do encontro.

A comissão organizadora encontra-se a mobilizar parceiros institucionais e privados para apoiar a realização da iniciativa, salientando que o contributo das entidades será reconhecido através da inclusão dos respectivos logótipos nos diversos materiais de divulgação, como o programa científico, cartazes, roll-ups, redes sociais e restantes suportes institucionais.

Além da componente científica, o encontro pretende sensibilizar a sociedade para a importância da prevenção, do combate ao estigma e da promoção do bem-estar psicológico, numa altura em que a saúde mental continua a assumir crescente relevância nas políticas de saúde pública.

A organização manifesta a expectativa de que o Encontro Reflexivo de Saúde Mental 2026 se consolide como uma referência regional na promoção da saúde mental e na criação de redes de colaboração entre os diferentes sectores envolvidos.