Francisco Gomes alvo de queixa por alegado recebimento indevido do subsídio de mobilidade

A SIC avançou que a Entidade de Contas e Financiamentos Políticos recebeu uma queixa contra o deputado madeirense do Chega Francisco Gomes, por alegado recebimento indevido do Mecanismo de Continuidade Territorial.

Segundo a estação televisiva, a denúncia anónima levanta a suspeita de o parlamentar, residente na Madeira, ter recebido indevidamente o Mecanismo de Continuidade Territorial, apesar dos custos das viagens serem suportados pela Assembleia da República.

Em causa, segundo noticia, poderão estar crimes de enriquecimento ilícito, fuga ao fisco e branqueamento de capitais.

O DIÁRIO tentou contactar Francisco Gomes para obter uma reacção às alegações, mas, até ao momento, não obteve qualquer resposta.