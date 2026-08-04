Queimada provoca incêndio na Tabua
Bombeiros controlaram rapidamente as chamas
Um foco de incêndio deflagrou esta manhã na Ribeira da Tabua, na freguesia da Tabua, concelho da Ribeira Brava, alegadamente na sequência de uma queimada.
Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com o apoio de um veículo dos Bombeiros Sapadores do Funchal.
A pronta intervenção dos operacionais permitiu controlar rapidamente as chamas, evitando a propagação do fogo à área envolvente.
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