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Queimada provoca incêndio na Tabua

Bombeiros controlaram rapidamente as chamas

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Um foco de incêndio deflagrou esta manhã na Ribeira da Tabua, na freguesia da Tabua, concelho da Ribeira Brava, alegadamente na sequência de uma queimada.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com o apoio de um veículo dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A pronta intervenção dos operacionais permitiu controlar rapidamente as chamas, evitando a propagação do fogo à área envolvente. 

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