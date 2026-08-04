Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira subiram 12,3% em Julho face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do Idealista, arrendar casa na Região tinha um custo mediano de 16,1 euros/m2 em Julho deste ano, atingindo um novo máximo histórico.

No Funchal, o preço do arrendamento subiu 13,8% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 17,3 euros. Santa Cruz regista um preço mediano de 12,2 euros/m2.

“A Madeira mantém em julho uma trajetória de subida consistente, com a região a crescer 12,3% e o Funchal a acelerar para 13,8%. Com 16,1 euros/m2, a ilha regista um novo máximo histórico, o que demonstra que a procura pelo arrendamento na Madeira continua a superar a oferta disponível”, afirma Ruben Marques, porta-voz do idealista.

A nível nacional, o preço do arrendamento da habitação subiu 0,9% nos últimos doze meses, situando-se em 17,7 euros/m2.

O preço das casas para arrendar aumentou em 10 das 14 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas e desceu nas restantes quatro. As maiores subidas anuais registaram-se em Viana do Castelo (28,7%), Aveiro (15,4%), Funchal (13,8%) e Santarém (12,2%). Seguem-se Braga (8,2%), Castelo Branco (5,5%), Setúbal (5%), Leiria (4,2%), Lisboa (2,8%) e Évora (2,7%). Em sentido contrário, as maiores descidas anuais observaram-se no Porto (-11,5%), Coimbra (-9,9%), Faro (-1,9%) e Viseu (-1,6%).

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar casa, com um preço mediano de 23,5 euros/m2, seguida do Porto (18,1 euros/m2) e do Funchal (17,3 euros/m2). Logo depois surgem Faro (14,9 euros/m2), Setúbal (14,2 euros/m2), Coimbra (14 euros/m2) e Aveiro (13,6 euros/m2). Seguem-se Viana do Castelo (12,2 euros/m2), Évora (12 euros/m2) e Braga (10,8 euros/m2).

As capitais mais económicas continuam a ser Castelo Branco (7,2 euros/m2), Viseu (8,1 euros/m2), Leiria (9,2 euros/m2) e Santarém (9,7 euros/m2).

Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em 18 dos 21 distritos e ilhas analisados e desceram nos restantes três. As maiores subidas anuais registaram-se em Faro (34,3%), Viana do Castelo (19%), ilha de Porto Santo (12,3%), ilha da Madeira (12,3%), Guarda (11,1%) e Aveiro (9,8%). Registaram-se ainda aumentos em Bragança (8,4%), Leiria (7,1%), Braga (6,9%), Santarém (6,6%), Lisboa (3,2%), Évora (3%), Castelo Branco (2,5%), Portalegre (2,1%), Setúbal (2%) e Viseu (1,9%). Em sentido contrário, as maiores descidas anuais observaram-se em Vila Real (-13,8%), Porto (-10,8%) e Coimbra (-9,2%).

O distrito de Faro lidera o ranking dos distritos e ilhas mais caros para arrendar casa, com um preço mediano de 22,5 euros/m2, seguido do distrito de Lisboa (21,4 euros/m2). Logo depois surgem a ilha da Madeira (16,2 euros/m2), ilha de Porto Santo (16,1 euros/m2), Porto (15,7 euros/m2) e Setúbal (14,4 euros/m2).

Com valores iguais ou acima dos 10 euros/m2 encontram-se ainda Coimbra (12,6 euros/m2), Aveiro (11 euros/m2), Évora (10,7 euros/m2), Viana do Castelo (10,6 euros/m2), Leiria (10,3 euros/m2) e Braga (10,2 euros/m2).

No segmento intermédio surgem Santarém (8,9 euros/m2), Castelo Branco (8 euros/m2), Viseu (7,6 euros/m2), Vila Real (7,4 euros/m2) e Bragança (7,2 euros/m2). Os distritos mais económicos continuam a ser Guarda (6,2 euros/m2) e Portalegre (6,8 euros/m2).

Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em seis das sete regiões portuguesas analisadas e desceram apenas no Norte.

As maiores subidas anuais registaram-se no Algarve (34,3%), seguido do Alentejo (15,4%), da Região Autónoma da Madeira (12,3%) e da Região Autónoma dos Açores (6,8%). Registaram-se ainda subidas na Área Metropolitana de Lisboa (2,9%) e no Centro (0,6%). Em sentido contrário, apenas o Norte registou descida anual (-11,3%).

O Algarve supera a Área Metropolitana de Lisboa como a região mais cara do país para arrendar casa, com um preço mediano de 22,5 euros/m2. Segue-se a Área Metropolitana de Lisboa (20,7 euros/m2), a Região Autónoma da Madeira (16,1 euros/m2) e o Norte (14,2 euros/m2). Logo depois surgem o Alentejo (12 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (10,8 euros/m2) e o Centro (10,6 euros/m2).