O Preço do Sucesso

A Madeira vive um momento de inegável fulgor económico. O turismo bate recordes sucessivos, as ruas do Funchal transbordam de vida, a hotelaria reinventa-se e o nome da nossa Região brilha além-fronteiras como um destino de excelência, segurança e inovação digital. Fomos audazes na captação de nómadas digitais e soubemos, como poucos, transformar o isolamento ultraperiférico numa vantagem competitiva. Contudo, este cenário de postal ilustrado esconde uma assimetria que urge debater sem tabus: o impacto do “sucesso” no quotidiano de quem cá vive e trabalha.

O maior reflexo desta pressão faz-se sentir no mercado imobiliário. Hoje, encontrar uma habitação condigna a um preço compatível com os salários médios da Região tornou-se uma autêntica odisseia, sobretudo para as novas gerações. A classe média e os jovens casais veem-se empurrados para as periferias ou, no pior dos cenários, forçados a equacionar a emigração. Não por falta de amor à terra, mas por manifesta impossibilidade financeira de fixar raízes.

O paradoxo é evidente. Se, por um lado, precisamos do investimento estrangeiro e do turismo para alimentar o motor económico da RAM, por outro, corremos o risco de descaracterizar a nossa maior riqueza: a nossa identidade e as nossas pessoas. Um destino turístico sem vida local autêntica transforma-se num parque temático sem alma.

O Governo Regional e os municípios têm tentado responder com programas de habitação a custos controlados e apoios ao arrendamento, mas o ritmo da construção e da burocracia tarda em acompanhar a velocidade voraz do mercado livre. É preciso ir mais longe. Urge desenhar políticas fiscais e de ordenamento do território ainda mais cirúrgicas, que protejam o stock de habitação local, incentivem a reabilitação urbana direcionada para os residentes e criem quotas reais para a população local nos novos desenvolvimentos imobiliários.

Mais do que betão, discutir habitação na Madeira é discutir demografia e fixação de talento. Se não garantirmos teto aos nossos jovens licenciados, aos nossos enfermeiros, professores e profissionais do sector dos serviços, quem sustentará a Madeira de amanhã? A economia digital e o turismo de luxo são bem-vindos, mas devem servir de alavanca para a emancipação dos madeirenses, e não como um factor de exclusão.

O DN Madeira tem sido, ao longo da sua história, o palco por excelência deste escrutínio público. Olhar para o futuro da Região Autónoma exige a coragem de admitir que o crescimento económico só é verdadeiramente sustentável se for inclusivo. O grande desafio desta década não é saber quantos turistas podemos acolher, mas sim quantos madeirenses conseguimos fixar com qualidade de vida na sua própria terra. O progresso mede-se pelo bem-estar de quem fica, e não apenas pelo encanto de quem passa.