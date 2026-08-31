Travessias do Canal da Mancha por migrantes em barcaças nunca foram tão poucas desde 2019

O Reino Unido registou este verão o número mais baixo de travessias de migrantes em pequenas embarcações no Canal da Mancha desde 2019, anunciou hoje o governo britânico, saudando o sucesso do acordo de cooperação com a França.

O número total de migrantes que atravessaram o Canal da França para o Reino Unido em junho, julho e agosto --- meses de verão em que geralmente se regista um aumento destas travessias, com o tempo a ser um fator-chave --- caiu para o nível mais baixo em sete anos, afirmou o Ministério do Interior.

Os sucessivos governos britânicos tentam conter o aumento do número de travessias de migrantes em pequenas embarcações, um tema que se tornou muito sensível para os eleitores desde que este fenómeno surgiu por volta de 2018.

"Vamos mostrar uma determinação sem falhas para identificar as redes criminosas por detrás destas travessias e continuaremos a eliminar os fatores que incentivam as pessoas a seguir esses percursos perigosos e ilegais", disse a ministra do Interior, Shabana Mahmood.

Segundo a agência de notícias britânica PA, 102 pequenas embarcações atravessaram o Canal da Mancha entre junho e agosto, o número mais baixo desde 2019, ano em que 57 barcos o tinham feito.

No total, 7.371 migrantes fizeram a travessia em pequenas embarcações durante o período, segundo um total da agência de notícias francesa, AFP, baseado nos números oficiais.

Londres assinou em abril um novo acordo de três anos com Paris sobre estas travessias, comprometendo-se a pagar até 766 milhões de euros para reforçar os meios das forças de segurança francesas.

Embora o número de travessias em pequenas embarcações tenha diminuído, um número recorde de migrantes tem feito esta viagem perigosa, amontoados na mesma embarcação, nos últimos meses.

Em agosto, um número recorde de 230 migrantes atravessou assim o Canal da Mancha numa única grande balsa pneumática, batendo o recorde anterior de 165 pessoas registadas em julho.

O presidente francês Emmanuel Macron deve deslocar-se ao Reino Unido esta semana e a questão das travessias de migrantes está entre os assuntos que deverá abordar com o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham.