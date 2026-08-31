Braga vence na recepção ao 'vizinho' Vitória

O Sporting de Braga venceu hoje na receção ao Vitória de Guimarães, por 1-0, na quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo decidido com um golo do suplente Diego Rodrigues.

Em Braga, o médio internacional sub-21 Diego Rodrigues, aos 79 minutos, marcou o único golo da partida no clássico minhoto, poucos minutos depois de ter entrado em campo, e garantiu o primeiro triunfo dos 'arsenalistas' na edição 2026/27 da I Liga.

O Sporting de Braga, que empatou na estreia e tem dois jogos em atraso, passa a somar quatro pontos, no nono lugar, enquanto o Vitória de Guimarães averbou a terceira derrota em quatro jogos e continua com três, em 12.º.