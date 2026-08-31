Futuro ascensor terá "novo sistema" a conceber após concurso internacional

O futuro ascensor da Glória, em Lisboa, contará com um "novo sistema" que garantirá "toda a segurança", prevendo-se um concurso público internacional de conceção até ao final março de 2027 e a inauguração do equipamento em 2029, foi hoje divulgado.

"Já não podemos ter um equipamento histórico que funcionava sem modificações substantivas até ao dia 01 de janeiro de 1986 e, portanto, estamos perante uma solução nova em termos de processo construtivo", afirmou o presidente da Carris, Rui Lopo, na apresentação da solução e dos conceitos técnicos subjacentes ao projeto do futuro ascensor da Glória, que decorreu no auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

Rui Lopo reforçou que o projeto não consiste numa reconstrução do anterior sistema de transporte do elevador - que descarrilou em 03 de setembro de 2025, num incidente com 16 mortos e 24 feridos -, até porque uma das duas cabines ficou destruída. Ainda assim, apesar do anúncio de um "novo modelo", o novo equipamento será "semelhante ao anterior".

"É um equipamento seguro, é um equipamento moderno, uma cabine semelhante à anterior, mas não será em madeira, será em materiais mais resistentes a qualquer embate, a qualquer circunstância", afirmou.

Antes de falar sobre a solução, o presidente da transportadora deixou uma primeira palavra às vítimas, aos sobreviventes e aos seus familiares, indicando que nada do que se possa apresentar "pode, nem quer, apagar a dimensão humana" de um acidente que "marca profundamente a cidade, a Carris e os seus trabalhadores".

Nesta sessão esteve também o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Gonçalo Reis (PSD), que enalteceu o trabalho do município "depois do trágico acidente", no apoio às vítimas e aos seus familiares, na "averiguação de todas as causas do acidente", com auditorias internas e externas, e no desenvolvimento de uma solução futura para o ascensor da Glória e para os equipamentos históricos da Carris.

Relativamente ao futuro ascensor, o vice-presidente da CML realçou a aposta numa modelo "tecnicamente robusto", que garante "toda a eficácia, toda a segurança, e que segue as melhores práticas do mundo".

"É também um modelo que compatibiliza uma boa solução em termos de mobilidade de transportes com a valorização do espaço público, e é uma solução moderna, é uma solução avançada, mas que respeita a identidade, o caráter e a história deste espaço tão especial", apontou Gonçalo Reis.