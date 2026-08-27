Ministra da Saúde apela para dádivas de sangue

A ministra da Saúde apelou hoje à população para doar sangue, depois de a própria ter feito uma dádiva, em Lisboa, nas instalações do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

"Por todo o país temos estes espaços para colheita, com pessoas muito qualificadas, não custa nada e salvamos muitas vidas através das dádivas de sangue", afirmou Ana Paula Martins aos jornalistas.

"Uma dádiva como a que fiz agora pode salvar até três vidas", sublinhou.

Questionada sobre críticas da Federação Portuguesa das Associações de Dadores de Sangue relativamente a carência de alguns tipos de sangue e falta de profissionais para as colheitas, a ministra garantiu que as reservas de sangue em Portugal "asseguram o conforto necessário" para o trabalho no dia-a-dia, a nível assistencial nas unidades de saúde.

Reconheceu, porém, que há falta de profissionais de saúde "em todas as áreas", nomeadamente na enfermagem. "É uma área muito relevante e está em falta em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde", disse.

"Temos de facto menos enfermeiros do que precisaríamos no Serviço Nacional de Saúde", admitiu a governante, indicando que estão em curso medidas para atrair profissionais para o SNS, a par das negociações com os sindicatos de enfermeiros para um acordo coletivo de trabalho.

"Teremos de ter aqui pelo menos mais duas medidas, depois falaremos nisso noutro momento, para que os enfermeiros portugueses consigam ver no Serviço Nacional de Saúde um espaço de projeção profissional", acrescentou, sem detalhar.