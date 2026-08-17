Sílvia Vasconcelos apresenta reflexão sobre 'O Teatro como palco político: memória de uma peça de teatro'

Sílvia Vasconcelos estará na Galeria Anjos Teixeira, na quinta-feira, 20 de Agosto, às 19h00, para apresentar uma reflexão sobre 'O Teatro como palco político: memória de uma peça de teatro'.

Segundo nota à imprensa, esta é uma iniciativa que dá prosseguimento à programação da Galeria Anjos Teixeira 'História com estórias', que está a dinamizada no âmbito das comemorações dos 50 Anos da Autonomia.

Esta sessão foi pensada para enquadrar o trabalho desenvolvido por grupos de teatro, ao longo de muitos anos nesta Região, e, sobretudo, para dizer o papel emancipador do teatro, o seu protagonismo no desencadear de reflexão e acção, na convocação de outras formas de organização social, na aprendizagem de possibilidades de existência e de resistência.





Sílvia Vasconcelos é médica veterinária, desenvolveu projectos sobre os direitos da mulher na sociedade e esteve integrada no TEF-Teatro Experimental do Funchal.





Sílvia Vasconcelos abordará o tema do teatro como um gesto político, quer pelo que diz, pela intensão dos seus criadores, pelo conteúdo das peças que leva à cena, quer pela forma como existe, pelo que estabelece, no próprio acto de reunir, no que convoca um público para escutar, ver e sentir.





Por fim, a Galeria Anjos Teixeira diz que com esta nova proposta de encontro, no Funchal criar-se uma oportunidade para debater o desempenho das políticas da cultura na afirmação da consciência de um povo.





