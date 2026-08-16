Drone que invadiu espaço aéreo da Roménia abatido por caça da NATO
Um drone que entrou no espaço aéreo da Roménia, hoje de madrugada, foi abatido por um caça espanhol em missão no país membro da NATO, anunciou o Ministro da Defesa romeno.
O drone, que tinha chegado da vizinha Moldava, foi intercetado por um F-18 às 05:01 (03:01 em Lisboa), informou a mesma fonte, em comunicado de imprensa.
O ministério reportou a possível queda de destroços numa zona desabitada da região de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.
A Roménia, país de 19 milhões de habitantes, tornou-se um dos membros da NATO mais expostos às consequências da guerra na Ucrânia.
A costa oriental romena, banhada pelo Mar Negro, encontra-se próxima de zonas regularmente alvo de ataques aéreos russos.
Desde 2023 que as autoridades romenas têm anunciado repetidamente a descoberta de fragmentos de drones após ataques a portos ucranianos no Danúbio.
No final de julho, a Roménia abateu um drone pela primeira vez desde o início da invasão russa, a cerca de 100 quilómetros da capital, Bucareste.
Outros países da fronteira leste da NATO também sofreram repetidas incursões no seu espaço aéreo, principalmente a Polónia e os Países Bálticos.
Na sexta-feira, a NATO anunciou que caças italianos, da Missão de Policiamento Aéreo do Báltico da NATO, abateram um drone que tinha entrado no espaço aéreo da Letónia.
A aeronave foi abatida na região de Balvi, para a qual foram enviados soldados e polícias para procurar os destroços do drone.
O alerta levou centenas de peregrinos, reunidos para o maior festival religioso católico do norte da Europa, a procurarem abrigo.
O alerta de ameaça estendeu-se às regiões Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi e Aluksne e foram determinadas restrições temporárias.
Também na sexta-feira, o exército finlandês anunciou ter emitido uma restrição temporária do espaço aéreo e marítimo na parte oriental do golfo da Finlândia, sem pormenorizar a causa.
Na semana passada, no aeroporto alemão de Leipzig, um nó logístico determinante para a NATO e para o envio de material militar e civil para a Ucrânia, foi descoberto um drone que transportava um "engenho explosivo não identificado", o que provocou uma interrupção temporária do tráfego.
Em junho, caças franceses Rafale da NATO, estacionados nos países bálticos, já tinham abatido um drone na Letónia.
A Letónia encontra-se a meio caminho entre a Ucrânia e a região russa de Leninegrado.
A Rússia está a intensificar os ataques a Kiev e outras regiões da Ucrânia e interrompeu as exportações ucranianas no mar Negro atacando os seus portos e navios, com particular intensidade numa altura em que Moscovo se estará a aproveitar do facto de o 'stock' de mísseis intercetores Patriot da Ucrânia se encontrar quase esgotado.