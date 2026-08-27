Luís Filipe Santos fala em "sensação de abandono" na Rua Direita

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, alertou, na reunião camarária desta quinta-feira, para a necessidade de uma "intervenção mais cuidada e regular" na Rua Direita, no centro do Funchal.

Luís Filipe Santos chamou a atenção para um conjunto de problemas que têm sido relatados naquela artéria, nomeadamente deficiências na recolha e acumulação de resíduos, iluminação pública insuficiente, relatos da presença de ratos e situações relacionadas com pessoas em situação de sem-abrigo.

Para o vereador, a Rua Direita, pela sua localização no coração da cidade e pela sua importância histórica, "não pode ficar esquecida nem permitir que estes problemas se prolonguem e passem a ser encarados como normais".

"A Rua Direita precisa de mais atenção por parte da Câmara. Estamos a falar de limpeza, recolha de resíduos, iluminação, controlo de pragas e também de situações sociais que exigem acompanhamento. São problemas diferentes, mas que, acumulados no mesmo espaço, contribuem para a degradação da rua e para uma sensação de abandono", sublinhou.

Luís Filipe Santos defendeu, por isso, o reforço da limpeza e da recolha de resíduos, uma avaliação das condições da iluminação pública e uma intervenção mais regular no controlo e prevenção de pragas, nomeadamente perante os relatos da presença de ratos.

Relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo, o vereador salientou que a resposta deve passar pelo acompanhamento social e pela articulação entre a Câmara Municipal e as entidades competentes, procurando soluções que conciliem a dignidade das pessoas com a necessária preservação e utilização do espaço público.

"Quem mora, trabalha ou tem um estabelecimento comercial na Rua Direita tem direito a uma rua limpa, iluminada, segura e cuidada. E quem se encontra numa situação de grande vulnerabilidade social merece uma resposta adequada. A solução não é deixar os problemas acumularem-se. É intervir", frisou.

Luís Filipe Santos considera que a Câmara Municipal do Funchal deve, assim, desenvolver uma intervenção integrada na Rua Direita, envolvendo os diferentes serviços municipais, para devolver a esta histórica artéria da baixa do Funchal as condições de limpeza, segurança e qualidade do espaço público que merece.