Saiba o que hoje é notícia

A Carris apresenta hoje a solução para o futuro elevador da Glória, em Lisboa, a poucos dias de se cumprir um ano do acidente que provocou 16 vítimas mortais e 24 feridos de várias nacionalidades.

Segundo já divulgou a empresa, na sessão de hoje será apresentada "a estratégia que está a ser desenvolvida para este espaço emblemático, assente na conciliação entre segurança, engenharia, espaço público, experiência de utilização e património, preservando a identidade e a relação histórica do ascensor com a Calçada da Glória e com a cidade".

O descarrilamento do elevador da Glória ocorreu em 03 setembro de 2025 e, na sequência do acidente, a Câmara de Lisboa anunciou a constituição de uma equipa de missão para estudar um novo sistema tecnológico do futuro elevador da Glória, com representantes do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), da Ordem dos Engenheiros e do Instituto Superior Técnico.

Em junho, a administração da Carris, a empresa responsável pelo elevador da Glória, revelou que pretende alterar integralmente o equipamento, bem como o do Lavra, para um sistema atual e certificado, abandonando os funiculares históricos centenários de Lisboa.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O prazo de utilização da segunda edição do cheque-livro termina hoje, tendo sido ultrapassado o número atingido no ano passado, com mais de 50 mil emissões até à passada sexta-feira.

Nesse mesmo dia, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, afirmou à Lusa que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas vai produzir um relatório sobre esta medida, a partir do qual será avaliada a continuidade do programa.

Os jovens abrangidos (residentes em Portugal nascidos em 2007 e 2008) puderam solicitar o 'voucher', fixado em 30 euros, através da plataforma do programa -- em www.chequelivro.gov.pt -, ficando este disponível para utilização imediata na compra de um livro elegível numa das livrarias aderentes.

A primeira edição do programa cheque-livro terminou em 15 de julho de 2025, com uma taxa de execução de 20%. Num universo estimado de 220 mil jovens beneficiários, foram emitidos cerca de 47 mil cheques, tendo sido utilizados cerca de 35 mil, em oito meses.

A segunda edição do programa arrancou no dia 02 de janeiro deste ano, com um aumento de 20 para 30 euros e a possibilidade de utilizar o cheque-livro na compra de um livro de valor inferior, o que não era possível antes, e foi prolongada a 24 de junho para decorrer até ao final do mês de agosto.

DESPORTO

O Benfica, de regresso à I Liga de futebol depois do 7-0 ao Casa Pia, há 14 dias, vai procurar na receção ao Estoril Praia saltar para quinto, no dia em que Braga acolhe o grande dérbi minhoto.

Com um jogo em atraso, o conjunto 'encarnado', que se estreou com um surpreendente 2-2 na receção ao Académico de Viseu, soma quatro pontos, seguindo, com menos dois jogos disputados, a oito do campeão FC Porto e a seis do 'vice' Sporting. O Estoril têm um ponto.

O encontro pode marcar a estreia do médio João Palhinha pelos 'encarnados', depois de concluída a sua contratação ao Bayern Munique, e colocará Marco Silva frente ao clube em que se estreou na I Liga (2012/13 e 2013/14), com dois lugares no 'top 5'.

No outro jogo do dia, o Sporting de Braga, que ainda só cumpriu um jogo (2-2 em Moreira de Cónegos, em 09 de agosto), é anfitrião do Vitória de Guimarães, que tem tantos pontos (três) como jogos disputados.

ECONOMIA

Os proprietários de imóveis com um valor anual de IMI superior a 500 euros têm até hoje para pagar a segunda prestação do imposto às Finanças.

O prazo termina em 31 de agosto, sendo relevante para quem tem de pagar um Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) acima de 500 euros e não entregou todo o montante à Autoridade Tributária e Aduaneira de uma só vez no momento da primeira prestação, em maio.

As regras do Código do IMI preveem momentos diferentes para o pagamento, em função do montante anual do imposto a entregar ao Estado.

Se o IMI não for superior a 100 euros, o valor é pago numa só prestação, em maio de cada ano; se for superior a 100 euros, mas inferior a 500 euros, o valor é dividido em duas prestações, a primeira a entregar em maio e a segunda em novembro (nestes casos, agosto não é o mês de pagamento).

Já se o valor do IMI for superior a 500 euros, o montante é dividido em três prestações, uma a entregar em maio, outra em agosto e outra em novembro.

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O prazo para Portugal executar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) termina hoje, dia em que, segundo o Governo, estarão cumpridos 100% dos marcos e metas contratualizados com a Comissão Europeia.

Na sexta-feira, num balanço aos jornalistas sobre a aplicação do PRR, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, detalhou que "Portugal executou plenamente o seu PRR", estando "totalmente concluídas as 44 reformas" que lhe permitem assegurar os mais de 16.000 milhões de euros de subvenções atribuídas a Portugal (dinheiro a fundo perdido).

A componente dos empréstimos, que ronda os 5.500 milhões de euros, também fica totalmente executada, "salvo algum imprevisto", disse o ministro que tutela a pasta da economia.

Castro Almeida explicou que, para garantir a execução total do plano, foram contratados investimentos no valor de 101%, acautelando eventuais atrasos, situação que disse justificar as obras por concluir, que classificou como "investimentos além das metas".

Lançado em 2021 para responder ao choque económico provocado pela pandemia de covid-19, o PRR foi o plano nacional destinado a implementar um conjunto de reformas e investimentos com fundos europeus do instrumento NextGenerationEU, criado pela União Europeia no contexto da pandemia, e teve uma dotação de cerca de 22.200 milhões de euros, com 44 reformas e 117 investimentos.

INTERNACIONAL

A cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) arranca hoje em Bishkek, no Quirguistão, encontro marcado sobretudo pelas reuniões bilaterais que vão ocorrer entre os líderes da Rússia, China, Irão e Índia, países que integram este bloco.

Um dos encontros mais aguardados será entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo chinês, Xi Jinping, que acontece já hoje à margem da cimeira, que decorre até terça-feira na capital do Quirguistão.

O Kremlin (presidência russa) avançou que no encontro entre Putin e Xi serão discutidas questões atuais relacionadas com o desenvolvimento da cooperação bilateral, como é o caso do projeto do gasoduto Siberian Force-2, bem como as questões internacionais mais importantes.

Moscovo indicou ainda que Putin terá bilaterais com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e com os homólogos do Irão e da Turquia, Masoud Pezeshkian e Recep Tayyip Erdogan, respetivamente.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também marcará presença na cimeira em Bishkek, e tem igualmente agendados encontros bilaterais.

A OCX é composta por 10 Estados-membros, incluindo China, Índia, Paquistão, Rússia, Irão e nações da Ásia Central.

Fundada em 2001, a OCX pretende contrabalançar as organizações ocidentais e reforçar a cooperação regional em matéria de política, segurança, combate ao terrorismo e comércio.

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O ex-ministro da Defesa ucraniano Mykhailo Fedorov, demitido em julho pelo Presidente Volodymyr Zelensky e que se tornou um crítico do líder ucraniano, deverá hoje comparecer perante a comissão parlamentar que investiga casos de alegada corrupção.

A presença de Fedorov na comissão parlamentar surge no âmbito das investigações sobre possíveis violações das leis de defesa e ao abrigo da legislação que estabelece os direitos e liberdades civis durante a lei marcial decretada em resposta à invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.

Em questão está a operação "Midas", que gira em torno de um amplo esquema de subornos e branqueamento de capitais no setor energético estatal, já considerada como o maior escândalo político da Ucrânia.

Fedorov, 36 anos, foi ministro da Defesa entre janeiro e julho de 2026, depois de ter sido, durante três anos, responsável pela área da transformação digital.

A sua demissão provocou protestos na Ucrânia. Posteriormente, o ex-ministro desafiou Zelensky e pediu a realização de eleições na Ucrânia, apesar de a lei marcial impedir qualquer votação.

Na sexta-feira, Fedorov anunciou que vai ser conselheiro do ministro da Defesa de Itália, Guido Crosetto.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Feira Internacional de Maputo (Facim), maior evento de negócios moçambicano, acolhe a partir de hoje participantes de 30 países e mais de 2.700 expositores na sua 61.ª edição.

O evento decorre até 05 de setembro em Maputo e deverá reunir cerca de 600 empresas estrangeiras, incluindo mais de 2.000 expositores nacionais e representantes de todas as províncias moçambicanas.

O secretário de Estado Economia de Portugal, João Rui Ferreira, e a presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Madalena Oliveira e Silva, marcam presença no evento, tal como, no primeiro dia da Facim, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e o líder do grupo parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, no âmbito da visita da delegação do partido a Maputo.

PAÍS

O município de Almada, no distrito de Setúbal, deixa hoje de estar em situação de alerta, decretado em julho devido às falhas no abastecimento de água.

A situação de alerta foi determinada a 08 de julho e depois prorrogada até 31 de agosto na sequência de sucessivas falhas no serviço, com especial incidência na Costa da Caparica e que levaram à realização de vários protestos por parte da população.

Segundo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), os níveis dos reservatórios têm-se mantido acima dos 70%, permitindo encarar a situação "com maior tranquilidade, mantendo, naturalmente, o acompanhamento regular dos níveis de armazenamento".

A situação de alerta pode ser declarada quando se reconhece a necessidade de adotar medidas preventivas e/ou medidas especiais de reação. Durante este período houve medidas como cortes totais do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00, com avisos prévios. O abastecimento foi também reforçado com novos furos de água.

A liderança socialista de Inês de Medeiros - que tem um acordo de gestão com a CDU, por não ter sido eleita com maioria absoluta - foi alvo de uma moção de censura municipal apresentada pelo PSD e que foi rejeitada, ainda que não fosse vinculativa.