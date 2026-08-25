Saiba o que hoje é notícia

A ministra da Defesa espanhola comparece hoje no parlamento para dar explicações sobre a gestão migratória em Ceuta, dando início a uma ronda de audições de membros do executivo na sequência da entrada massiva de migrantes naquele enclave espanhol.

Também para hoje, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocou um Conselho de Segurança Nacional para analisar a situação em Ceuta.

Depois da ministra Margarita Robles, será a vez do ministro da Presidência, Félix Bolaños, e da ministra da Saúde, Mónica García, prestarem esclarecimentos na quinta-feira sobre os acontecimentos ocorridos nos últimos dias de julho em Ceuta.

Ainda esta semana, na sexta-feira, serão ouvidos no parlamento os titulares das pastas dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e da Inclusão, Elma Saiz.

As audições parlamentares estão previstas terminar na próxima segunda-feira, 31 de agosto, com as ministras da Juventude e da Infância, Sira Rego, e da Igualdade, Ana Redondo.

No final de julho, cerca de 72 mil pessoas entraram ilegalmente na cidade autónoma espanhola de Ceuta, situada no norte de África, num período de 24 horas, 70 mil das quais já regressaram a Marrocos, segundo dados das autoridades espanholas.

Quase um mês depois, continuam a não existir dados exatos sobre o número global dos migrantes que ainda permanecem em Ceuta, com algumas estimativas a apontarem para até oito mil migrantes, incluindo menores e jovens.

Na segunda-feira, as autoridades informaram ter identificado mais de 2.900 migrantes menores em Ceuta.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Gipsy Kings by Diego Baliardo, Slow J, Veigh, Calema e Calum Scott são alguns dos principais nomes da música confirmados para o Festival de Crato, que começa hoje naquele concelho do distrito de Portalegre.

Promovido pela Câmara de Crato, o festival vai decorrer no centro da vila, em paralelo com a 40.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato.

Hoje, naquilo a que os promotores chamaram o "dia extra", o festival vai contar com os espetáculos de Gipsy Kings by Diego Baliardo, A Batalha do K-Pop e Elyas, sendo a entrada livre.

INTERNACIONAL

O chefe da diplomacia da Santa Sé, arcebispo Paul Richard Gallagher, está em Moscovo e reúne-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

Durante a visita à Rússia, que irá prolongar-se até sexta-feira, o secretário para as Relações com os Estados e Organismos Internacionais da Santa Sé terá ainda encontros com representantes do Patriarcado de Moscovo e com a comunidade católica local.

Esta visita --- a primeira desde novembro de 2021, antes do início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 --- tem como objetivo manter o diálogo com Moscovo num contexto internacional particularmente tenso e insere-se na tradição da diplomacia do Vaticano, centrada na neutralidade ativa e na recusa em romper o contacto com as partes em conflito.

A Santa Sé procura impulsionar iniciativas humanitárias como já ocorreu no passado, nomeadamente a troca de prisioneiros ou o repatriamento de crianças ucranianas, ao mesmo tempo que tenta explorar oportunidades para futuras negociações de paz.

Os ataques têm vindo a intensificar-se nos últimos meses em ambos os lados da frente, fazendo um número crescente de vítimas civis, e as negociações entre Kiev e Moscovo estão num impasse.

***

O presidente do Conselho Europeu inicia hoje uma ronda pelas capitais dos Estados-membros da União Europeia para ouvir os líderes sobre os principais desafios do bloco, como o próximo orçamento e as migrações, após a crise em Ceuta.

Nesta que é a terceira vez que faz um 'tour' pelas capitais da União Europeia (UE) -- após iniciativas semelhantes em 2024 e em 2025 --, António Costa vai passar por todos os Estados-membros até 17 de setembro, com exceção da Suécia, que terá eleições na primeira metade do próximo mês.

A ideia é "recolher as opiniões dos chefes de Estado ou de Governo, com especial enfoque no próximo orçamento de longo prazo da UE", sendo que "tal como aconteceu no ano passado, estas conversações ajudarão a preparar o terreno para os próximos Conselhos Europeus e cimeiras internacionais", indicou um comunicado oficial.

A ronda começa hoje na Eslováquia e na Estónia. Durante esta semana, Costa vai passar ainda pela Lituânia, Letónia e República Checa. As futuras paragens serão posteriormente divulgadas.