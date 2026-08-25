Sabalenka e Djokovic eliminados na primeira ronda de pares mistos do US Open

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 WTA, e o sérvio Novak Djokovic, quinto ATP, foram hoje eliminados na primeira ronda da variante de pares mistos do Open dos Estados Unidos em ténis, quarto Grand Slam do ano.

Sabalenka e Djokovic perderam com a checa Katerina Siniakova e com o britânico Henry Patten em três sets, pelos parciais de 1-4, 4-2 e 10-2, em 49 minutos.

Ainda hoje, também vai entrar em ação em pares mistos a dupla formada pela norte-americana Serena Williams, com 44 anos e 23 títulos do Grand Slam em singulares, e o espanhol Carlos Alcaraz, que, devido a lesão, não joga desde abril.