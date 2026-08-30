Madeirense Ivone Silva é campeã mundial de juniores femininos em parapente

A madeirense Ivone Silva conquistou hoje o título de campeã mundial feminina de juniores no 2.º Campeonato do Mundo de Juniores de Parapente, disputado em Krushevo, na Macedónia do Norte.

A atleta terminou a competição no primeiro lugar da classificação feminina com 2.778,9 pontos, superando a britânica Kanan Thakur, segunda classificada com 2.643,1 pontos. A diferença final foi de 135,8 pontos, confirmando a liderança que detinha desde a segunda manga da competição. Na classificação geral, que junta atletas masculinos e femininos, Ivone Silva concluiu o campeonato no 25.º lugar absoluto, numa competição que reuniu alguns dos melhores jovens praticantes desta modalidade no mundo.

Natural dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, a atleta madeirense chegou ao Mundial depois de uma época de afirmação internacional. Apesar de praticar parapente há cerca de sete anos, apenas iniciou a participação competitiva em 2024, primeiro em provas regionais e mais tarde em competições internacionais em Espanha e na Colômbia.

A conquista ganha ainda maior significado por ter surgido apenas algumas semanas depois da vitória no Campeonato de Portugal Feminino, disputado em Montalegre. Entre as duas provas, a piloto integrou também a selecção portuguesa no Campeonato da Europa de Parapente, realizado igualmente em Krushevo, experiência que se revelou importante para conhecer melhor as particularidades da zona de voo macedónia.

A vitória da atleta madeirense foi construída através de uma série de resultados consistentes ao longo das sete mangas disputadas. Depois de assumir a liderança feminina na segunda manga, nunca mais abandonou o primeiro lugar, resistindo à pressão das principais adversárias até ao final da competição.

Com este resultado, Ivone Silva torna-se uma das maiores referências do parapente português da nova geração e alcança um feito inédito para o parapente madeirense. Em pouco mais de dois anos de competição, a atleta dos Canhas passou das provas regionais para o topo do mundo, confirmando o potencial já demonstrado através da sua integração na Academia de Voo da Federação Portuguesa de Voo Livre e das sucessivas chamadas às equipas nacionais.

A conquista do título mundial representa não apenas um triunfo pessoal, mas também um marco histórico para a Madeira, para a Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra e para o parapente português, que vê uma das suas mais promissoras atletas alcançar o lugar mais alto do pódio mundial.

Numa mensagem publicada na sua página no Facebook, a Federação Portuguesa de Voo Livre felicita Ivone Silva pela conquista do título mundial e considera esta distinção um marco de particular relevância para o voo livre português, traduzindo o mérito, a dedicação, a disciplina e o elevado compromisso demonstrados pela atleta ao longo da sua preparação e participação nesta competição internacional. "Ao sagrar-se Campeã do Mundo Júnior, Ivone Silva alcança um resultado de excelência, elevando o nome de Portugal e afirmando o talento e a qualidadedo desporto nacional no panorama internacional. A FPVL expressa o seu reconhecimento à atleta, à sua família, aos seus mentores e seleccionador nacional, aos seus companheiros de equipa e a todos os que contribuíram para esta conquista. Em nome da Federação Portuguesa de Voo Livre, apresento à Ivone Silva as mais sinceras felicitações por este título mundial e formulo votos de continuação de uma carreira marcada pelo sucesso e pela excelência desportiva", lê-se na nota assinada por Eugénio de Almeida, presidente da Federação Portuguesa de Voo Livre.