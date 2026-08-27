Sporting de Braga empata em Viena e segue para fase de liga

O Sporting de Braga apurou-se hoje para a fase de liga da Liga Conferência de futebol, ao empatar 0-0 em Viena com o Áustria, beneficiando do triunfo 2-0 trazido da primeira mão do play-off.

A formação 'arsenalista', que venceu na primeira mão com os golos do espanhol Pau Víctor, de penálti, aos 25 minutos, e de Diego Rodrigues, aos 88, conseguiu assim segurar a vantagem e garantir a presença na terceira prova de clubes da UEFA.

O sorteio para a fase de liga da Liga Conferência realiza-se a partir das 12:00 (horas de Lisboa) de sexta-feira, no Mónaco.