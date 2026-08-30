Real Madrid de Mourinho volta a golear e novamente com Mbappé a marcar
O técnico José Mourinho continua 100% vitorioso no seu regresso ao Real Madrid, batendo hoje em casa o Málaga por 4-0, com mais um golo de Kylian Mbappé, na terceira jornada da Liga espanhola de futebol.
No Santiago Bernabéu, o avançado francês, que tinha assinado um 'hat-trick' no último jogo frente à Real Sociedad (4-1), fez o terceiro golo dos 'merengues', aos 30 minutos, numa partida mais uma vez completamente dominada pelo Real.
Antes, o inglês Bellingham, aos 19 minutos, abriu a contagem, seguido aos 26 de um lance infeliz de Herrero, guarda-redes do Málaga, que acabou por assinar um autogolo, com a bola a bater nas suas costas e a entrar na baliza.
Na segunda parte, Bernardo Silva foi lançado no Real Madrid aos 77 minutos, mas foi outro suplente de Mourinho, o turco Güler, a fechar a contagem já bem perto do fim, aos 90+1 minutos.
O histórico emblema da capital espanhola segue assim à condição na liderança isolada da La Liga, com nove pontos, mas ainda pode ser igualado pelo bicampeão FC Barcelona, que recebe na segunda-feira o Rayo Vallecano.
Já o Málaga, de regresso ao principal escalão, continua sem vencer e soma apenas um ponto.