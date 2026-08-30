Atlético de Madrid volta aos triunfos com 'bis' de Baena e à custa do Sevilha

O Atlético de Madrid, com um 'bis' do campeão mundial Álex Baena, regressou hoje aos triunfos na Liga espanhola de futebol à custa do Sevilha (3-1), que estava 100% vitorioso, na terceira jornada.

Na capital da região da Andaluzia, Baena, que levantou o troféu de campeão mundial com Espanha em julho, marcou aos quatro e 33 minutos, acabando por ser determinante no triunfo da equipa do argentino Diego Simeone, que vinha de um empate caseiro com o Villarreal (2-2).

Pelo meio, aos 26 minutos, o nigeriano Ademola Lookman também marcou para os 'colchoneros', que fizeram um primeira parte dominadora no lendário estádio Sánchez Pizjuán.

O Sevilha, que vinha de duas vitórias, deixando a ideia que esta temporada poderá regressar aos lugares cimeiros, depois de nas últimas épocas ter lutado para não descer de divisão, ainda reduziu por Miguel Sierra, aos 66 minutos.

O Atlético de Madrid, que voltou a não contar com o avançado argentino Julián Alvarez, a forçar a saída do clube, chegou aos sete pontos, enquanto Sevilha manteve os seis.

Também hoje, e igualmente com 'toque' de um campeão do mundo, a Real Sociedad festejou a primeira vitória na La Liga perante o Espanyol, por 2-1, em San Sebastián.

Mikel Oyarzabal não marcou, mas fez as assistências nos golos de Barrenetxea, aos quatro minutos, e do islandês Orri Oskarsson, aos 61, numa partida em que Gonçalo Guedes foi lançado aos 78.

O ex-bracarense Roberto Fernández Jaén, aos 45 minutos, fez o golo da equipa de Barcelona.