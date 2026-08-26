Mbappé assina 'hat-trick' na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad
O francês Kylian Mbappé assinou hoje um 'hat-trick' na vitória caseira do Real Madrid sobre a Real Sociedad, por 4-1, que permitiu à formação de José Mourinho somar o segundo triunfo na Liga espanhola de futebol.
Treze anos depois do último encontro como técnico anfitrião no reduto 'merengue', Mourinho viu o melhor marcador do Mundial2026 emergir como grande figura do duelo em atraso da primeira ronda.
Mbappé, que tinha marcado pela última vez três golos no Estádio Santiago Bernabéu em fevereiro de 2025, frente ao Manchester City, na Liga dos Campeões, deixou a sua marca aos 40, 60 e 80 minutos, sendo que o brasileiro Vinícius Júnior também marcou, aos 68.
Pelo meio, os bascos ainda chegaram a empatar no final da primeira parte, através do croata Luka Sucic, aos 44 minutos, numa partida em que Bernardo Silva foi titular pelos 'blancos' (foi substituído perto do fim) e Gonçalo Guedes acabou lançado nos 'txuri-urdin' no decorrer da segunda parte.
O Real Madrid lidera a Liga espanhola, com seis pontos em duas jornadas, em igualdade com a dupla andaluza Sevilha e Betis.