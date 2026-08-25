Calheta volta a afirmar-se na patinagem europeia

A presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, considera que os resultados alcançados na Bélgica "são motivo de enorme orgulho para a Calheta e mostram que o talento dos nossos jovens, quando acompanhado por trabalho, dedicação e boas estruturas, consegue afirmar-se ao mais alto nível internacional".

"A Patrícia e o Pedro são dois exemplos de uma nova geração que está a dar cartas na patinagem. Por detrás destes resultados há muitas horas de treino, sacrifício e um trabalho de formação do CDR Prazeres que merece ser reconhecido e valorizado”, sublinha a autarca.

Doroteia Leça destaca ainda a importância dos clubes na projecção do concelho: “Quando um jovem atleta da Calheta sobe a um pódio internacional, leva consigo muito mais do que o nome do clube. Leva a Calheta, leva a Madeira e mostra a qualidade do trabalho que é feito no nosso concelho. É isso que hoje queremos agradecer e celebrar”.