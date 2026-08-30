Detido por homicídio do padrasto na Maia

A Polícia Judiciária, através da Directoria do Norte, deteve um jovem de 20 anos pela presumível autoria de um crime de homicídio ocorrido durante a madrugada de hoje, na freguesia de Vermoim, Maia.

A vítima, de 50 anos, era o padrasto do suspeito, tendo os factos ocorrido no interior da habitação onde viviam.

Dos elementos indiciários recolhidos apurou-se que o suspeito e a vítima ter-se-ão desentendido, acabando aquele por se munir de uma arma branca e desferir-lhe golpes no tórax e região abdominal, alegadamente para se defender a si e à sua mãe, acabando por sair desorientado de casa após os factos.

A vítima ainda solicitou ajuda via telefone à PSP, vindo a falecer em resultado da gravidade dos ferimentos de que foi vítima.

Mais tarde, o suspeito, sabendo que estava a ser procurado, veio a apresentar-se à PSP, vindo a ser detido pela Polícia Judiciária, dando entrada no estabelecimento prisional anexo à Polícia.

O detido vai ser presente amanhã a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coacção tidas por adequadas.