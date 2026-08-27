Dois mortos em crime perpetrado num liceu perto de Berlim

Duas pessoas foram mortas num crime ocorrido num liceu nas proximidades de Berlim, tendo o alegado autor do ataque sido detido, informaram meios de comunicação social locais e a polícia.

O incidente violento ocorreu numa escola secundária de Gosen-Neu Zittau, uma localidade no leste da Alemanha próxima da capital, sendo as vítimas mortais uma jovem de 18 anos, aluna do liceu, e um homem de 30 anos, que terá morrido ao tentar impedir o ataque, alegadamente perpetrado pelo ex-namorado da estudante, de 19 anos, avançaram o jornal regional Märkische Allgemeine Zeitung e a emissora pública de rádio e televisão RBB .

A polícia informou, na sua conta oficial na rede social X, que deteve um homem que, "de acordo com os dados atualmente disponíveis, está relacionado com os factos", tendo um porta-voz das forças policiais declarado ao jornal que os serviços de emergência e as forças de segurança chegaram ao local por volta das 13:45 (12:45 de Lisboa).

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, a agressão ocorreu num campus das escolas privadas Docemus, inaugurado em Gosen-Neu Zittau em 2008, onde os alunos podem frequentar cursos do ensino secundário, do ensino secundário superior e de formação profissional.