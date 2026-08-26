Homem detido em Mora por maus-tratos à mulher perante os quatro filhos

Um homem de 57 anos foi detido pela GNR por alegada violência doméstica contra a companheira, de 49 anos, e os quatro filhos de ambos, entre os 16 e os 9 anos, em Mora, foi hoje revelado.

O homem está indiciado pela prática de cinco crimes de violência doméstica agravada, indicou o Ministério Público (MP), em comunicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora.

De acordo com o MP, está "fortemente indiciado que, pelo menos desde 2009/2010, até à data da detenção, o arguido manteve, de modo reiterado, maus-tratos psicológicos e físicos à [...] mulher, o que fez sempre na presença dos filhos".

Os factos ocorreram em Mora, no distrito de Évora, tendo o homem sido detido na segunda-feira, pela GNR.

Presente a primeiro interrogatório judicial, na terça-feira, o arguido foi libertado, mas sob a medida de coação de "obrigação de se sujeitar a consulta médica".

"E, caso se mostre necessário, à realização de tratamento de eventual dependência alcoólica de que padeça", para o que deu o seu consentimento, segundo o MP.

As investigações prosseguem sob a direção da 2.ª secção especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com a coadjuvação da PSP de Évora.