Detido por incêndio urbano em Lisboa

A Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária deteve um homem, com 30 anos, suspeito da prática de um crime de incêndio urbano (em edifício), ocorrido no passado dia 16 de Agosto, em Lisboa, no quarto onde o mesmo residia.

Segundo a PJ, o crime foi praticado com recurso a chama directa aplicada no colchão da cama onde se encontravam algumas peças de vestuário.

Do incêndio resultaram danos no quarto por acção do calor e por fixação de fuligem. Resultou, igualmente, perigo para a integridade física das pessoas que se encontravam na casa, e ainda, perigo de propagação para as restantes divisões da habitação e daí para todo o edifício, estrutural e maioritariamente constituído, por materiais em madeira (tabique).

O detido vai ser presente no DIAP de Lisboa para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.