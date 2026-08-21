Detido homem procurado pelas autoridades brasileiras por violação de menor

A PSP deteve, em Faro, um homem procurado pelas autoridades brasileiras por violação de uma menor e que já tinha sido condenado a uma pena de prisão superior a nove anos, anunciou a corporação.

Em comunicado, a PSP explica o detido, de 31 anos, já foi presente ao Tribunal de Évora e ficou em prisão preventiva a aguardar a decisão relativa ao processo de extradição para o Brasil.

O homem está acusado do crime de violação de pessoa vulnerável por, em abril de 2017, ter praticado atos de natureza sexual contra um familiar menor de idade, no estado brasileiro de Minas Gerais.

Por este crime, o cidadão agora detido pela PSP no distrito de Faro foi condenado a uma pena de prisão de nove anos, sete meses e seis dias.