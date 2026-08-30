Celso agradece resposta e espera esclarecimento sobre fogo “suspeito”

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos agradeceu o empenho de todos os operacionais e entidades envolvidos no combate ao incêndio que deflagrou ontem à noite na Furneira, no Jardim da Serra, destacando a resposta dos bombeiros e o trabalho desenvolvido pelo Serviço Regional de Protecção Civil e pela Protecção Civil Municipal.

“Quero deixar um agradecimento muito especial a todos os bombeiros e operacionais que estiveram no terreno, às várias corporações mobilizadas e a todas as forças e entidades que integraram este dispositivo. Foi uma noite exigente e todos deram uma resposta de grande empenho e prontidão”, afirmou o autarca há pouco durante o contacto.

Celso Bettencourt destacou igualmente “o trabalho de coordenação do Serviço Regional de Protecção Civil e da nossa Protecção Civil Municipal, que acompanharam permanentemente a situação e garantiram a articulação dos diferentes meios”, estendendo o reconhecimento a todas as entidades que participaram na operação.

O edil acompanhou o combate às chamas no local, confirmou que houve momentos de preocupação devido à proximidade do incêndio às habitações. “O fogo esteve perto das casas e naturalmente houve preocupação. Felizmente, tínhamos muitos meios no terreno e uma resposta articulada, que permitiu proteger as habitações e evitar consequências mais graves”, salientou.

O autarca social-democrata considera agora fundamental esclarecer as circunstâncias em que começou um incêndio que classifica como “suspeito”, remetendo essa avaliação para as autoridades competentes. “Agora cabe às autoridades fazerem o seu trabalho, investigarem e perceberem aquilo que esteve na origem deste incêndio. É uma situação que levanta suspeitas e queremos naturalmente que seja devidamente esclarecida”, afirmou.

O alerta foi recebido às 23h27, tendo a operação mobilizado 50 operacionais e 21 veículos, de seis corpos de bombeiros, além das restantes forças e entidades de protecção e socorro. Não foram registadas vítimas nem danos em habitações.

O incêndio foi dado como dominado às 4h33 e em conclusão às 5h02. Os trabalhos de rescaldo e vigilância dos pontos quentes prosseguem, depois de a operação ter sido reforçada durante a manhã pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

A investigação às causas está a cargo das autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária já marcado presença no teatro de operações.