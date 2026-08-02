Semestre mais acidentado de sempre nas serras

Quase todos os sinistrados foram estrangeiros de visita à Madeira. Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, Junho foi o mês que registou maior número de ocorrências. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 2 de Agosto.

O Rali da Madeira merece destaque de primeira página: "Miguel Nunes seis anos depois". O piloto madeirense vence de forma categórica e repete triunfo de 2020, no rali que levou a festa a toda a ilha. Prova fica ainda marcada por polémica no final entre os dois primeiros.

No futebol, "Marítimo bate Nacional e conquista 'Autonomia'", num jogo decidido por um golo de Butzke.

A edição inclui também a entrevista "Reinventar a forma de viver na Madeira". Depois de três décadas ligada à promoção imobiliária, a Interpatium alarga a actividade ao turismo, comércio e mobilidade. Ao DIÁRIO, CEO Tomé Brazão detalha os planos da empresa.

Para ler ainda este domingo: "Emanuel Jardim Fernandes nunca deixou de combater pela Autonomia"

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Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.