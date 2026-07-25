CHEGA acusa Governo de trocar frota do peixe-espada por 'hub' de 84 milhões

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, criticou ontem o Governo Regional da Madeira por avançar com um investimento superior a 84 milhões de euros no futuro Hub Tecnológico Marítimo-Portuário da Madeira, considerando que o executivo liderado por Miguel Albuquerque continua a privilegiar "projectos megalómanos" em detrimento das necessidades dos sectores produtivos da Região.

O parlamentar afirma ser "incompreensível" que o Governo consiga mobilizar 84 milhões de euros para aquele projecto, mas alegue não dispor de cerca de seis milhões de euros para renovar a envelhecida frota do peixe-espada-preto.

"Há 84 milhões de euros para programas da treta e para continuar a arranjar financiamento encoberto à ARDITI, mas não há seis milhões para renovar a frota do peixe-espada. Isto demonstra que este governo perdeu o sentido das prioridades", afirmou.

Francisco Gomes classificou ainda o Hub Tecnológico Marítimo-Portuário como um projecto "totalmente ridículo", colocando em causa a sua utilidade para a economia regional.

"Os 84 milhões são para quê? Para colocar motores eléctricos nos reboques? Enquanto os pescadores lutam para sobreviver, o governo prefere gastar dinheiro em mais um projecto de fachada que nada acrescenta à vida dos madeirenses", declarou.

Na óptica do deputado, este investimento constitui mais um exemplo de prioridades erradas por parte do executivo regional, que, segundo sustenta, privilegia "futilidades e megalomanias" em vez de apoiar quem trabalha e produz riqueza.

"O governo devia estar preocupado em melhorar a vida dos madeirenses que trabalham, e não em alimentar programas inúteis e financiar organizações dos amigos do presidente do governo. A Madeira precisa de investimento na economia real, não de propaganda paga pelos contribuintes", concluiu.