Incêndio junto a Bordéus revela dezenas de projécteis da II Guerra Mundial

O incêndio florestal de grandes dimensões que atingiu a região de Bordéus, no sudoeste de França, revelou dezenas de projéteis da Segunda Guerra Mundial, obrigando à realização de operações de desminagem.

Equipas especializadas recuperaram desde sexta-feira 75 projéteis à superfície numa zona devastada pelo fogo na localidade de Le Porge, onde ainda poderão existir mais munições por localizar.

"Há ainda mais", assegurou o centro de desminagem de Bordéus, que indicou que um campo vizinho também poderá estar armadilhado.

Na manhã de hoje, quatro projéteis de cerca de 30 centímetros de comprimento permaneciam visíveis num terreno carbonizado em Le Porge, a localidade mais afetada pelo incêndio no departamento de Gironde, onde mais de 180 habitações foram destruídas.

As autoridades isolaram dois bairros sociais durante as operações de desminagem, impedindo o regresso dos moradores.

Segundo o comandante dos bombeiros, Thomas Mimiague, algumas das explosões ouvidas durante o incêndio, inicialmente atribuídas a botijas de gás, poderão ter resultado da detonação destas munições.

As autoridades acreditam que os projéteis, de origem francesa e alemã, foram abandonados no local após a Segunda Guerra Mundial e não pertenciam a um depósito militar oficialmente identificado.

Entre as munições encontradas figuram sobretudo projéteis de morteiro e alguns projéteis anticarro de alto explosivo.

Os engenhos serão armazenados temporariamente antes de serem destruídos numa instalação militar.

Entretanto, o Ministério francês do Interior informou que 375 pessoas, entre as quais 142 menores, foram detidas desde o início da vaga de incêndios florestais no país, quando 36 dos detidos encontram-se em prisão preventiva ou a cumprir pena de prisão.

O incêndio de Gironde, considerado o mais grave em França desde 1949, consumiu mais de 40 mil hectares ao longo de cerca de dez dias.

As autoridades anunciaram entretanto que o fogo está controlado, sem ter atingido as principais zonas vitivinícolas das regiões de Médoc e Graves.