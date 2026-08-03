Balcão do Investidor do Funchal regista novo máximo com 4.886 atendimentos em 2025

Assinalar o seu 11.º ano de actividade, o Balcão do Investidor da Câmara Municipal do Funchal registou um recorde no número de atendimentos realizados. No ano passado, de acordo com a informação veiculada pela autarquia, em comunicado, somaram-se 4.886 atendimentos, o valor anual mais elevado desde a criação deste espaço.

Integrado no Departamento de Economia, Turismo e Mercados, o Balcão do Investidor presta acompanhamento técnico a empresários, comerciantes e investidores. Entre os projectos de maior destaque está o programa +Comércio Local, que nas suas três primeiras edições envolveu 929 estabelecimentos e gerou um impacto económico de 8,79 milhões de euros em compras, adianta a mesma missiva. Este ano, a iniciativa passou a funcionar em formato totalmente digital, através do Cartão do Munícipe do Funchal.

Ao longo dos últimos anos, o serviço tem ainda promovido iniciativas como os concursos Montras Funchal em Flor e Montras de Natal, o programa Lojas com História, que distinguiu nove estabelecimentos emblemáticos, e a publicação do Boletim Económico do Funchal. Na área do emprego, dinamizou 633 oportunidades de trabalho através das edições presenciais do Fórum de Emprego, envolvendo 29 empresas, às quais se somam mais de 500 ofertas disponibilizadas na plataforma online.