Mais de mil migrantes entraram ilegalmente em Ceuta na última semana

Mais de mil migrantes, entre adultos e menores, conseguiram entrar ilegalmente em Ceuta na última semana, segundo dados divulgados hoje pela Delegação do Governo espanhol na cidade autónoma situada na costa norte de África.

Num comunicado conjunto, a Delegação do Governo e o executivo de Ceuta informaram que ambas as administrações convocaram para hoje uma reunião de coordenação para abordar a situação de emergência migratória que a cidade atravessa.

Esta situação provocou uma "pressão extraordinária" sobre os recursos de acolhimento existentes, levando ao colapso do sistema de proteção de menores e à saturação do Centro de Estada Temporária de Imigrantes (CETI).

Segundo as mesmas fontes, a Delegação do Governo e a cidade autónoma mantêm um "contacto permanente e uma coordenação constante" para responder às necessidades mais urgentes decorrentes desta situação, de forma a garantir uma resposta eficaz nos planos humanitário, assistencial e da segurança.

As duas administrações transmitiram igualmente "com urgência" esta situação ao mais alto nível institucional e concordaram que a "dimensão da pressão migratória atualmente suportada por Ceuta exige uma resposta extraordinária e imediata".

Ambas acrescentaram que continuarão a trabalhar em conjunto e a manter abertos todos os canais de cooperação institucional para fazer face à situação.