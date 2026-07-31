Trump classifica crise migratória em Ceuta como "invasão"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou hoje a crise migratória em Ceuta como uma "invasão" e afirmou que Espanha "não sabe" como responder à entrada em massa de migrantes provenientes de Marrocos.

"Ontem [quinta-feira] vi o que aconteceu em Espanha e vi a catástrofe que ocorreu. Parecia uma invasão de um país por centenas de milhares de pessoas, e é isso que nos vai acontecer se os republicanos não ganharem [as eleições], só que muito pior", declarou Trump durante uma reunião do seu gabinete no retiro presidencial de Camp David.

O chefe de Estado norte-americano utilizou a situação na cidade autónoma espanhola para reforçar as críticas à oposição democrata, sustentando que os Estados Unidos poderão enfrentar uma crise semelhante caso os republicanos percam as eleições intercalares de 03 de novembro.

Trump acrescentou que, depois de ver as imagens provenientes de Ceuta, decidiu que o tema da imigração e a crise registada na fronteira espanhola deveriam passar a integrar a estratégia de campanha do Partido Republicano para as eleições legislativas.

A cidade autónoma espanhola de Ceuta, no norte de África, registou desde quinta-feira uma entrada em massa de migrantes vindos de Marrocos, que as autoridades locais estimaram em cerca de 60.000 pessoas, acima das cerca de 50.000 entradas contabilizadas pelo Governo de Madrid.

No entanto, ao longo do dia de hoje, pelo menos 48.300 migrantes regressaram voluntariamente a Marrocos até às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), segundo o Ministério da Administração Interna espanhol.

A crise migratória em Ceuta tem motivado reações de vários líderes internacionais e alimentado o debate político sobre imigração na Europa e nos Estados Unidos.