‘Madeirina’ apresentada em simpósio sobre evolução e biodiversidade

A Universidade da Madeira (UMa), através do Grupo de Botânica da Madeira (GBM), promove esta segunda-feira, pelas 16 horas, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, o simpósio “Laboratórios naturais para a evolução: a importância da investigação colaborativa na identificação da diversidade em ilhas oceânicas”.

A iniciativa assinala a descrição de ‘Madeirina’, um novo género botânico para a flora da Madeira, cuja identificação foi noticiada pelo DIÁRIO a 30 de Julho.

Madeira passa a contar seis géneros botânicos exclusivos Hoje foi notícia a identificação de um novo género endémico da Madeira.

A descoberta resulta de um trabalho de investigação desenvolvido por Miguel Sequeira, professor da Universidade da Madeira e membro do Grupo de Botânica da Madeira, em colaboração com investigadores da Universidade do Kansas e da Universidade da Califórnia.

A nova classificação reconhece que a espécie anteriormente integrada no género Tolpis, designada Tolpis macrorhiza, apresenta diferenças morfológicas e genéticas suficientes para justificar a criação de um género próprio, passando a ser identificada como Madeirina macrorhiza.

O simpósio contará com intervenções de Miguel Sequeira, Mark E. Mort e Daniel J. Crawford, investigadores envolvidos no estudo da nova classificação, além de uma participação, em formato on-line, de John Grimshaw, editor da Curtis’s Botanical Magazine, revista científica onde foi publicada a descrição do novo género.

A sessão pretende destacar o papel das ilhas oceânicas como laboratórios naturais da evolução e a importância da investigação colaborativa para o conhecimento e conservação da biodiversidade.

Foto Aspress

Na vertente gastronómica e de entretenimento, prossegue esta segunda-feira a Semana Gastronómica de Machico. Integrada na iniciativa “10 chefs, 10 dias”, a programação propõe uma viagem de sabores com menus exclusivos preparados por diferentes chefs. Esta segunda-feira, a partir das 19h30, é a vez do chef Carlos Sousa (do restaurante O Panorama, Porto Santo) apresentar a sua proposta gastronómica no Forte de Nossa Senhora do Amparo. Há também animação a cargo do Grupo de Folclore do Porto da Cruz (20h00), Montereal Band (21h00), Roni de Melo (22h30) e DJ Skipjack (00h00, no Palco II).

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 3 de Agosto:

1492 - A armada de Cristóvão Colombo parte do porto andaluz de Palos, em direção à Índia. Chegará à América.

1778 - É inaugurado o Teatro alla Scala de Milão, em Itália, projetado pelo arquiteto neoclássico Giuseppe Piermarini, com a ópera "L'Europa riconosciuta", de Antonio Salieri, com libreto de Mattia Verazi.

1829 - Estreia de "Guilherme Tell", de Rossini, em Paris, França.

1842 - Primeira greve geral da era industrial. Dez mil mineiros ingleses juntam-se aos operários de North Staffordshire na luta por melhores salários. A paralisação atinge todos os setores da economia britânica.

1860 - Tratado de Paz, Amizade e Comércio, em vinte e quatro artigos, entre o Rei de Portugal e o Imperador do Japão, assinado em Yeddo, Edo, Japão.

1906 - Reino Unido e China reconhecem a independência do Tibete.1914 - Grande Guerra 1914-1918. A Alemanha declara guerra à França.

1924 - Morre, com 66 anos, o escritor inglês de origem polaca Józef Teodor Konrad Korzeniowski, Joseph Conrad, autor de "O Coração das Tevas", "Lord Jim" e "Nostromo".

1946 - Portugal apresenta o pedido de adesão à Organização das Nações Unidas (ONU), candidatura que é recusada devido à natureza ditatorial do regime.

1959 - Massacre do Pidjiguiti, na Guiné, sob administração portuguesa. As autoridades coloniais ordenam a carga policial sobre os trabalhadores do porto de Bissau, em greve. Morrem 50 pessoas.

1960 - Independência do Níger.

1961 - É apresentado o Renault 4, no Salão Automóvel de Paris.

1968 - António de Oliveira Salazar cai de uma cadeira, no Forte de Santo António do Estoril. O agravamento do estado de saúde acusará a existência de um hematoma cerebral.

1969 - Irlanda do Norte. Aumento da violência em Belfast leva o Governo de Londres a destacar o exército para a região, onde chegará no dia 14 de agosto.

1972 - Greve dos estivadores no Reino Unido. A falta de abastecimento de bens essenciais leva o Governo a decretar o estado de emergência.

1978 - Morre, aos 42 anos, Azzedina Kalak, dirigente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

1981 - É criado o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O cardiologista Francisco Rocha da Silva assume a presidência da instituição.

1983 - O Observatório Militar sueco de Hagfors revela ter registado, nos primeiros sete meses do ano, 25 explosões atómicas subterrâneas, levadas a cabo pela União Soviética (13), Estados Unidos (7), França (4) e Reino Unido (1).

1988 - É libertado e expulso da União Soviética o aviador alemão-federal Mathias Rust, de 19 anos, condenado por ter aterrado um avião na Praça Vermelha em Moscovo.

1990 - Conflito no Golfo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 661 que impõe sanções ao Iraque por não ter cumprido a ordem de retirada imediata do Kuwait, imposta no dia anterior. Os Estados Unidos colocam uma força naval no Golfo Pérsico.

1994 - O Knesset (parlamento) israelita aprova por esmagadora maioria o acordo assinado pelo primeiro-ministro, Yitzhak Rabin, e o Rei Hussein da Jordânia, em 25 de julho, em Washington, Estados Unidos.

2002 - A Turquia revoga a pena de morte e reconhece os direitos culturais dos curdos. As propostas são aprovadas com a oposição do Partido da Ação Nacionalista.

2003 - Quinze dos 18 distritos de Portugal Continental apresentam fogos florestais incontroláveis. Várias povoações encontram-se em risco. Na Chamusca, distrito de Santarém, morrem duas pessoas.

2004 - Controlo fiscal. Os notários passam a ter de entregar às Finanças informação de todos os atos celebrados suscetíveis de produzir rendimentos sujeitos a IRS, a partir de 01 de outubro.

- Lançamento da nave espacial norte-americana Messenger na base de Cabo Canaveral, Florida, Estados Unidos, para investigar a possível presença de gelo no planeta Mercúrio, a sua geologia e os seus campos magnéticos, o planeta mais próximo do Sol.

- Morre, aos 95 anos, Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês, cofundador da agência Magnum, nome que marcou a fotografia e o fotojornalismo do século XX, concentrava-se no "instante da verdade", a que chamava o "momento decisivo".

2005 - Justiça britânica deduz a primeira acusação, no âmbito das investigações aos atentados de 21 de julho em Londres, contra um homem de 23 anos, acusado de ter conhecimento "entre 23 e 28 de julho" de informações que podiam "ajudar à detenção, investigação ou condenação de outra pessoa por envolvimento, preparação ou instigação de um ato terrorista".

- Morre, com 90 anos, Dick Heyward, economista de origem britânica, diretor-geral executivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) de 1949 a 1975.

2006 - O Conselho de Ministros aprova o Programa Nacional para as Alterações Climáticas, que prevê a redução em 10 por cento das emissões de carbono e cria uma reserva para permitir novos investimentos industriais.

- A Força Aérea israelita bombardeia os subúrbios do sul de Beirute, capital do Líbano, bastião do movimento xiita libanês Hezbollah.

- Morre, com 90 anos, Elisabeth Schwarzkopf, soprano de origem alemã.

2007 - Entra em vigor a nova Lei da Imigração, que define as condições e procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, bem como o estatuto de residente de longa duração.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta politicamente o diploma que altera o Estatuto dos Jornalistas e solicita à Assembleia da República uma nova apreciação do texto.

- O Palácio de Belém passa a integrar a lista de monumentos nacionais.

2008 - Nove montanhistas morrem e três desaparecem na queda de um bloco de gelo na encosta do K2, com 8.611 metros de altitude, o segundo maior cume da cordilheira dos Himalaias depois do Evereste.

- Morre, aos 89 anos, o escritor russo Alexandre Soljenitsyne, Prémio Nobel da Literatura em 1970, conhecido por ter revelado ao mundo a realidade do sistema soviético em livros como "Arquipélago Gulag", "Um Dia na Vida de Ivan Denissovitch" ou "O Primeiro Círculo".

2009 - O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, é declarado culpado de quatro dos sete crimes inicialmente acusado, num cúmulo jurídico de sete anos, tendo o tribunal determinado uma indemnização de 463 mil euros ao Fisco e perda de mandato.

2010 - O ciclista Alberto Contador assina contrato com a Saxo Bank por dois anos e o Laboratório de Colónia informa a União Ciclista Internacional do controlo 'antidoping' positivo durante a participação do ciclista espanhol na Volta a França.

- Morre, aos 74 anos, Elvira Sellerio, advogada e editora italiana, fundadora da editora com o mesmo nome.

2011 - O orçamento retificativo de 2011 é aprovado na generalidade no Parlamento com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PS.

- Morre, aos 66 anos, Charles Aaron Smith, Bubba Smith, antiga estrela do futebol americano e ator da saga cómica "Academia de Polícia".

- Morre, com 98 anos, o alemão Rudolf Brazda, último sobrevivente conhecido dos "Triângulos Rosa", deportado por homossexualidade pelos nazis. Em coautoria com o seu biógrafo, Jean-Luc Schwab, escreveu "Itinerário de um triângulo rosa", onde conta os 32 meses que passou num campo de concentração.

- Morre, com 69 anos, o pianista russo Nikolai Petrov.

2012 - Morre, aos 92 anos, o ensaísta literário francês Robert Bréchon, especialista na vida e obra de Fernando Pessoa.

- Morre, com 61 anos, Horácio Rufino, antigo preso político e membro do Comité Central do PCP.

2013 - O partido União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF, em inglês), liderado por Robert Mugabe, conquista dois terços de deputados no parlamento do zimbabueano.

2014 - O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, anuncia um plano de capitalização do Banco Espírito Santo (BES) de 4.900 milhões de euros e a separação dos ativos tóxicos ('bad bank') dos restantes, que ficam numa nova instituição, o Novo Banco.

- Vítor Bento revela que vai liderar o Novo Banco, a designação dada ao 'banco bom' resultante da separação do Banco Espírito Santo, e garante que estão afastadas as "incertezas que ameaçavam a instituição".

- A Comissão Europeia anuncia que aprova solução encontrada para o Banco Espírito Santo que inclui a criação de um 'banco bom', e adianta que a medida está em linha com as regras de ajuda aos Estados da UE.

- O Governo garante que os contribuintes não terão de suportar os custos relacionados com o financiamento do Banco Espírito Santo e que a nova instituição será detida integralmente pelo Fundo de Resolução.

2015 - A Polícia Federal brasileira detém o ex-ministro José Dirceu, um dos homens mais influentes do Governo do ex-Presidente, Lula da Silva, e já condenado por corrupção em 2005, por alegadamente estar envolvido nas irregularidades da Petrobras.

- A Bolsa de Valores de Atenas, Grécia, reabre depois de cinco semanas encerrada, com uma queda de 22,87%, e o índice geral em 615,12 pontos após as primeiras negociações.

- Morre, aos 93 anos, Ário Lobo de Azevedo, primeiro reitor da Universidade de Évora.

2016 - Morre, com 73 anos, o neozelandês Chris Amon. Considerado o melhor piloto de Fórmula 1 da sua geração, nunca venceu uma corrida, disputou 96 corridas, conseguiu cinco 'pole-positions' e 11 lugares no pódio, mas nunca o primeiro.

2017 - Morre, aos 70 anos, Ángel Nieto, antigo piloto de motociclismo espanhol.

2018 - Um incêndio deflagra em Monchique, no distrito de Faro, e alastra aos concelhos de Silves, Portimão (ambos em Faro) e Odemira (Beja). Mais de 400 operacionais combatem as chamas.

2019 - Morre, aos 82 anos, Henri Belolo, produtor e compositor francês precursor do 'disco sound', que promoveu a criação de grupos como os Village People.

2020 - Covid-19. O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda, recomenda cautela na análise ao primeiro dia, desde16 de março, em que não houve mortes pelo novo coronavírus.

- O rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, deixa o país, perante a repercussão pública das investigações sobre os seus alegados fundos em paraísos fiscais.

- O Governo francês anuncia a não ratificação do acordo de extradição com Hong Kong devido à imposição, pela China, da nova lei de segurança na antiga colónia britânica, seguindo uma decisão tomada já por outros.

- Morre, aos 83 anos, John Hume, antigo líder do Partido Social Democrata e Trabalhista irlandês, que teve um papel fundamental no processo de paz que pôs fim à guerra civil na Irlanda do Norte e que culminou com os acordos de paz de 1998, ano em que recebeu o Prémio Nobel da Paz juntamente com o protestante unionista David Trimble.

2021 - Covid-19. A modalidade de vacinação 'casa aberta' fica disponível para maiores de 30 anos e deixa de estar limitada à vacina Janssen em cerca de 80 centros de vacinação.

- O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Japão, a terceira medalha obtida por atletas portugueses, depois do bronze do judoca Jorge Fonseca e da prata da atleta Patrícia Mamona.

- O norueguês Karsten Warholm sagra-se campeão olímpico dos 400 metros barreiras, nos Jogos Tóquio2020, Japão, e torna-se o primeiro atleta a correr a distância abaixo dos 46 segundos, melhorando a marca mundial que já lhe pertencia.

- Morre, aos 95 anos, Elisa Lamas, pianista e educadora, figura fundamental do ensino da música em Portugal, integrou a direção do Conservatório Nacional e a Comissão Instaladora da Escola Superior de Música de Lisboa.

2023 - Meio milhão de pessoas no Parque Eduardo VII, em Lisboa, assistem à cerimónia de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), presidida pelo Papa Francisco.

- A Auchan Retail Portugal acorda com o Grupo Dia a aquisição de toda a operação em Portugal, comprando as 489 lojas Minipreço e Mais Perto, num investimento que ronda os 155 milhões de euros.

2024 - A norte-americana Katie Ledecky torna-se primeira nadadora a sagrar-se tetracampeã olímpica, impondo-se em Paris2024, França, nos 800 metros livres, e juntou-se à ginasta soviética Larisa Latynina, na liderança da lista de mulheres com mais ouros em Jogos.

2025 - Morre, aos 90 anos, Stella Rimington, agente secreta e escritora britânica, conhecida por ter sido a primeira mulher a dirigir o MI5, serviço de inteligência interna do Reino Unido.

PENSAMENTO DO DIA

Não gosto do trabalho, ninguém gosta; mas gosto do que é no trabalho a ocasião de se descobrir a si próprio Joseph Conrad (1857-1924), escritor inglês de origem polaca

Este é o ducentésimo décimo sexto dia do ano. Faltam 150 dias para o termo de 2026.