Williams Kokolo reforça Nacional
O Nacional anunciou hoje ter chegado a acordo com o Hannover 96 para o empréstimo por uma temporada do defesa francês Williams Joseph Gabriel Kokolo.
Com 26 anos, o lateral esquerdo chega ao Nacional depois de ter representado o Hannover 96 na última época, “trazendo consigo experiência acumulada em diferentes contextos competitivos do futebol europeu”, dizem os alvinegros.
“Kokolo conta ainda com passagens pelo futebol inglês e francês, tendo construído o seu percurso profissional entre diferentes clubes e competições”, adianta o Nacional.
O novo reforço alvi-negro vai integrar os trabalhos da equipa já hoje.