Marítimo oficializa transferência de Noah Madsen para o Holstein Kiel da Alemanha
Transferência envolve uma verba fixa não divulgada.
O Marítimo, nas suas redes sociais, informa que chegou a acordo com o Holstein Kiel para a transferência do jogador Noah Madsen. A transferência envolve uma verba fixa, bónus por objetivos e o emblema verde-rubro conserva uma percentagem numa futura transferência, confirmando assim a notícia já avançada na edição impressa de hoje. O clube germânico igualmente formalizou a contratação do jogador, que assinou contrato até 2030.
O defesa dinamarquês, de 24 anos, que chegou ao Marítimo na época 2021/22, então para jogar na equipa B, prossegue agora a sua carreira no clube alemão, que milita na Bundesliga 2. O Marítimo agradece a Noah Madsen o empenho, o profissionalismo e a dedicação demonstrados ao longo da sua passagem pelo clube, desejando-lhe as maiores felicidades, tanto a nível pessoal como profissional.
Refira-se que Noah Madsen vai jogar num clube fundado a 7 de Outubro de 1900, um dos clubes mais antigos e tradicionais do norte da Alemanha, sediado na cidade de Kiel e conhecido como "Die Störche" (As Cegonhas).