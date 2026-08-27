"Será um jogo muito complicado para nós"

Na análise ao jogo do Marítimo, neste sábado, em Arouca, Mitchell van der Gaag voltou a insistir nas dificuldades que qualquer jogo na I Liga coloca à sua equipa.

"O Arouca tem uma boa equipa e com uma qualidade acima da média em termos de posse de bola. O nosso adversário reforçou-se bem já no mercado de Janeiro deste ano e, a partir desse momento, tornou-se numa equipa confiante e que lhe permitiu conquistar muitos pontos, acabando bem posicionada [8.º lugar] na classificação final do campeonato. Hoje o Arouca é uma equipa forte na organização defensiva e na qualidade de posse e circulação de bola, pelo que, tudo junto, é uma equipa com muita qualidade e difícil para defrontar. Será certamente um jogo muito complicado para nós, até porque será jogado fora da nossa casa", sublinha o treinador maritimista.

Confrontado se este embate em Arouca será o mais difícil para o Marítimo até agora, Mitchell adiou essa resposta para o final do embate. "O Arouca tem vindo a jogar bem, perdeu agora com o FC Porto, mas perdeu com o campeão nacional, mas compete-nos chegar lá e mostrar o nosso valor, jogando para o melhor resultado possível. Mas, como tenho dito, não há jogos fáceis neste campeonato", justifica.

As duas equipas mantêm a base da época passada, mas se o Arouca mantém também o mesmo treinador, o Marítimo mudou a sua equipa técnica. "Naturalmente que o Vasco Matos está a trabalhar em Arouca há mais tempo, reforçou a equipa em Janeiro deste ano, acabou a época passada em bom ritmo, e, no inicio desta temporada, percebe-se uma equipa confiante e a jogar bem, com princípios bem claros e, neste âmbito, estão confiantes. Esta equipa técnica tem menos tempo de trabalho no Marítimo, mas isso não será nunca uma desculpa, temos que estar preparados", frisa o técnico neerlandês.

O treinador maritimista não abre o livro relativamente à equipa para Arouca, tudo indicando manter o 'onze' inicial que tem sido aposta neste início de temporada. "Os jogadores mais novos, que chegaram agora, estão a trabalhar bem, pois precisaram de tempo para perceber o que é jogar pelo Marítimo e na I Liga portuguesa. Parece fácil, mas não é. Mudaram de país, alguns estão a aprender uma nova língua, a adaptarem-se a uma nova realidade e, sobretudo, a apanhar o espírito de equipa. A equipa que vem jogando está a render. Os novos jogadores vão ter as suas oportunidades, mas não é chegar e jogar. E, por outro lado, os que já cá estavam estão a sentir essa concorrência e terão de dar tudo para continuarem a manter a confiança do treinador", explica Mitchell van der Gaag.

O Marítimo defronta, no sábado, o Arouca em jogo da 4.ª jornada da I Liga, agendado para as 15h30 e o treinador do Marítimo apenas não pode contar com os lesionados Ogbeta e Yellu Santiago. Já o mais recente reforço Nilton Varela está apto para ir a jogo.