Nacional com "boas sensações" antes da recepção ao Estrela da Amadora

O treinador do Nacional, João Gião, afirmou hoje sentir a equipa com "boas sensações" antes da receção ao Estrela da Amadora, em antevisão ao jogo de domingo, da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em conferência de imprensa, o técnico dos 'alvinegros' destacou o crescimento do conjunto amadorense para esta época, fruto do "investimento que tem tido", acrescentando que a I Liga "está cada vez mais competitiva".

O Estrela da Amadora surpreendeu ao empatar com o Sporting (2-2) na primeira jornada, antes de nova igualdade, na ronda seguinte, diante do Alverca, pelo mesmo resultado, sendo uma equipa com "individualidades muito fortes e um bom treinador também".

Relativamente à derrota da jornada passada frente ao Vitória de Guimarães (1-0), Gião concordou que a equipa não teve uma boa entrada em campo, mas recusou comparar com o jogo ante o Santa Clara, no qual a equipa perdia por 2-0 à meia hora e depois recuperou para um 2-2 final, considerando que a "amostra é muito curta".

O técnico, de 40 anos, confirmou que o emblema insular continua no mercado à "procura de um avançado" para fazer face à saída de Jesus Ramirez, além de, possivelmente, um extremo para adicionar mais profundidade ao plantel no setor atacante.

Por sua vez, deverão ainda haver "duas ou três saídas" até ao início de setembro, pois alguns jogadores "estão à procura de mais tempo de jogo", embora sem esclarecer quais.

Para este jogo, Gião não deverá contar com os lesionados José Gomes, Ulisses Rocha e Chiheb Labidi, este último também associado ao interesse de alguns clubes e sem a continuidade garantida no plantel.

Em sentido inverso, Fernando Nava, que falhou as primeiras jornadas devido a problemas físicos, já treinou normalmente durante a semana e está apto a ser convocado.

O Nacional, oitavo classificado, com quatro pontos, recebe no domingo o Estrela da Amadora, 11.°, com dois, mas menos um jogo, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.